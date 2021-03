Natten til tirsdag har en eller flere gerningsmænd forsøgt at sætte ild til en container ved et vaccinationscenter i Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der nu efterlyser vidner, der kan have set noget mistænkeligt.

Politikredsen modtog klokken 01.29 en melding om røg fra en plastcontainerne ved en bygning på Helsinkivej i Silkeborg.

Ifølge politiet havde en eller flere ukendte gerningsmænd sat ild til en beholder med mundbind, som så var blevet smidt op i en container. Containeren var efterfølgende forsøgt skubbet ind i et glasparti ved bygningen.

Forsøget mislykkedes imidlertid, og brandforsøget efterlod kun begrænsede skader.

Alligevel har politiet valgt at tage sagen meget alvorligt.

»Vi ser med stor alvor på den her sag, og vi er i fuld gang med et bredt efterforskningsarbejde. Derfor ønsker vi også at komme i kontakt med vidner, der måske kan have set noget mistænkeligt i løbet af natten i området omkring vaccinationscenteret,« siger Martin Løye, politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Vaccinationscenteret var lukket, da hændelsen fandt sted, og har i dag åbent igen.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 114.