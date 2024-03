Nordjyllands Politi vil fortsat gerne høre fra vidner i forbindelse med skudepisode i Aalborg fredag aften.

Politiet har modtaget flere henvendelser, efter det natten til lørdag søgte vidner i forbindelse med et skyderi i Øgadekvarteret i Aalborg fredag aften.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, der er ansvarlig for efterforskningen, lørdag eftermiddag til Ritzau.

- Fælles for henvendelserne er, at der er flere, der har bemærket de her to personer cirkulere rundt i området i dagene op til (skyderiet, red.). Både onsdag, torsdag og fredag.

- Nogle vidner fortæller sågar, at de har set dem i området helt tilbage i slutningen af januar, siger han.

Politikredsen oplyste i en pressemeddelelse fredag aften, at ingen personer blev ramt i forbindelse med skyderiet. Det er konstateret, at der blev affyret to skud.

I en pressemeddelelse lyder det videre, at der blev skudt mod to personer. En lokal kvinde på 18 år og en lokal mand på 23 år. Sagen efterforskes som et drabsforsøg.

Politiet formoder, at der er tale om to gerningsmænd. Den ene af de to skal have afgivet skud mod de to lokale uden at ramme.

Politiet vil ikke ud med, hvad relationen mellem gerningspersonerne og ofrene er, men siger dog, at formodningen er, at der er tale om en intern uoverensstemmelse i et lokalt kriminelt miljø.

Lørdag eftermiddag fortæller Frank Olsen, at politiet hele lørdag har arbejdet med at søge spor, gennemse videomateriale og afhøre personer for at blive klogere på, hvad der præcist er foregået i forbindelse med skyderiet.

Politiet søger fortsat vidner, der har set de to mistænkte gerningsmænd i området før, under eller efter skudepisoden.

I signalementet af de to mistænkte gerningsmænd, beskrives den ene som 190 centimeter høj, lys i huden og maskeret med sort tøj og handsker.

Den anden beskrives som 170 centimeter høj, maskeret og iført sort tøj og handsker

Har man en bil med kamera holdende i området, må man også meget gerne se sit videomateriale igennem, lyder det fra politiet.

/ritzau/