Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag var fjerde retsdag i sagen, hvor en skoleansat er tiltalt for at have krænket 20 børn.

De fire forudgående retsdage har været for lukkede døre, da der blev afspillet videoafhøringer fra børnene.

Men nu var det kollegaernes tur til at vidne, og derfor var dørene åbne, og blandt andet TV 2 Nord sad med på tilhørerpladserne.

Mediet gengiver, hvad nogle af kollegaerne fortalte om den tiltalte mand, da de sad i vidneskranken.

Blandt andet at »han er en mand med erfaring, der vil børnene det bedste.«

Manden er tiltalt for at have blufærdighedskrænket 20 børn i alderen seks til ti år fra 2017 og 2022. I ét tilfælde er manden også tiltalt for et andet seksuelt forhold end samleje.

Den tiltalte skoleansatte blev af kollegaerne mandag beskrevet som en, børnene gerne ville hænge op ad, han trøstede dem altid – og dem, der ville, måtte gerne sidde på skødet, lød det.

En kollega forklarede i retten, at hun frygtede, nogen måske kunne misforstå hans adfærd. Derfor advarede hun ham:

»Jeg sagde til ham, at han skulle passe på, fordi han er en mand, og fordi der altid er nogen, der kan få noget forkert ud af sådan en situation,« lød det fra den kvindelige kollega.

Hun mente dog, det hele bundede i hans store hjerte. At det var på grund af netop det, han havde svært ved at sige nej eller holde børnene på afstand.

Blufærdighedskrænkelserne er ifølge anklageskriftet blandt andet sket ved, at tiltalte angivelig har befølt nogle af børnene på lår, inderlår og kønsdele uden på tøjet.

Han er også tiltalt for i nogle tilfælde at beføle børnene på ryggen og maven inden for tøjet.

19 af børnene har manden ifølge anklageskriftet enten blufærdighedskrænket »flere gange« eller »adskillige gange«.

For det sidste barn har overgrebet angivelig haft karakter af »andet seksuelt forhold end samleje«. Da barnet var under 12 år, betragtes det ifølge lovgivningen som voldtægt.

Torsdag skal børnenes forældre afgive forklaring i retten. Manden nægter sig skyldig.