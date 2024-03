En pædagog var lige startet på ny arbejdsplads, da hun blev bekymret over en af sine kolleger.

En pædagog havde kun arbejdet i en daginstitution i kort tid, da hun blev bekymret for, om en af hendes kolleger - en 48-årig mand - havde krænket nogle børn i institutionen.

Det fortæller hun torsdag i Retten i Holbæk, hvor hun er indkaldt som vidne i sagen mod den 48-årige.

Specialanklager John Catre Nielsen spørger hende, hvorfor det først er den tredje hændelse, hun oplever, som får hende til at ringe til politiet.

- Jeg var jo lige startet. Hvem er jeg også at komme og anklage folk på den måde? siger hun grædende i retten.

Fordi hun ikke var helt tryg på sin nye arbejdsplads endnu, havde hun heller ikke fortalt sine kolleger om sine oplevelser.

Den 48-årige mand er tiltalt for at blufærdighedskrænke to små piger. Han er også mistænkt for voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje mod to andre piger.

Alle piger var på det påståede gerningstidspunkt tre år eller yngre.

Vidnet fortæller, at hun overværede de to tilfælde, som anklagemyndigheden mener er blufærdighedskrænkelser.

Men hun anmeldte først sin mistanke en augustdag i 2023. Den dag mener anklagemyndigheden, at en pige blev udsat for voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Der blev lavet en indberetning om episoden, og da vidnet fik fri, ringede hun til politiet.

- Da jeg har fri klokken 12, pakker jeg mine ting, kører hjem og ringer til politiet, siger hun i retten.

Manden nægter alle anklagerne mod sig.

Da kollegaen kontaktede politiet, var det ikke første anklage mod manden. En forælder havde anmeldt et andet tilfælde af voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje i november 2022.

I den sag standsede politiet dog efterforskningen. Men den anklage blev en del af den nye sag.

Sagen ventes afgjort onsdag i næste uge.

/ritzau/