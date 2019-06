En tiltalt kommunalpolitiker truede angiveligt med at koge sin søns guldfisk som straf, hvis ikke han rettede ind.

Det kom frem på andendagen i sagen mod en kommunalpolitiker fra Sjælland, der er tiltalt for gennem 20 år at have begået vold mod sine tre børn. Politikeren nægter sig skyldig.

Ved tirsdagens retsmøde var en lang række personer indkaldt som vidner i sagen, heriblandt den yngste søns klasselærer og tysklærer.

Klasselæreren forklarede blandt andet, at hun kort efter nytår i år blev kontaktet af den yngste søn og hans ældste storebror, der kunne fortælle hende, at deres ene forælder i årevis havde udøvet systematisk vold mod dem, både fysisk og psykisk.

»Han (politikerens ældste søn, red.) fortæller, at der er massiv både fysisk og psykisk vold i hjemmet, og det har stået på siden hans barndom med både trusler og slag. Dels har det stået på i hans egen barndom, men også i de to andre søskendes barndom,« forklarede læreren.

Umiddelbart samme dag rullede sagen, og den yngste søn blev på foranledning af skolen fjernet fra hjemmet og placeret hos en plejefamilie.

Begge lærere forklarede videre, at den mindste søn skulle have fortalt dem, at den tiltalte også har truet med at koge hans guldfisk for at straffe ham.

Politikeren har afvist, at der skulle være tale om en trussel, men har dog erkendt, at der ganske rigtig har været tale om at aflive en fisk ved kogning.

Ifølge politikeren var det imidlertid med henblik på at gøre det på den mest humane måde, hvis fisken nu var syg.

Familiemedlemmer: Der har aldrig været vold i hjemmet

Undervejs i sagens efterforskning har de to største af de tre søskende taget hver deres parti. Den ældste støtter sin mindste lillebror og har fortalt politiet, hvordan han også selv er blevet udsat for vold flere gange ugentligt - til tider dagligt - af politikeren.

Derimod har det mellemste barn støttet politikeren og sagt, at storebroderen overdriver.

Samme billede tegner flere af den tiltaltes familiemedlemmer, der tirsdag var indkaldt som vidner.

Alle afviste de, at de havde observeret vold i hjemmet, og forklarede nærmest enstemmigt, at hele sagen var mere eller mindre pure opspind og var affødt af, at den ældste søn på et tidspunkt blev smidt ud hjemmefra.

Det medførte ifølge vidneforklaringer en voldsom bitterhed, der fik den ældste søn til blandt andet at true med ødelægge sin ene forælders politiske liv ved eksempelvis at gå til pressen.

»Det er fuldstændig grotesk. Ingen af vores børn er blevet slået, mishandlet eller udsat for vold,« lød det blandt andet fra den tiltaltes parter.

Flere af familiemedlemmerne, der vidnede, forklarede desuden, at de aldrig havde hørt om, at der skulle være vold i hjemmet før efter den dag i januar, hvor den yngste søn blev fjernet.

Den folkevalgte politiker er beskyttet af navneforbud. Derfor er B.T. afskåret fra at komme nærmere ind på hendes identitet.

Anklagemyndigheden vil kræve politikeren idømt fængselsstraf for grov vold efter straffelovens paragraf 245.