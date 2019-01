Vidner fortæller om kaotiske tilstande efter ulykken på Storebæltsbroen, der kostede seks mennesker livet.

Øjenvidner til den voldsomme togulykke onsdag på Storebæltsbroen forklarer, hvordan alt på få sekunder blev forvandlet til kaos.

- Pludselig begyndte toget at ryste for fuld skrue. Jeg så ud ad vinduet, hvor gnister sprang op fra siderne af toget. Og så begyndte alle ruder at sprænge, mens glasskårene fløj ind på os, og loftpanelerne slog sig løs. Og så blev alt sort, fortæller Simon Voldsgaard Tøndering til Politiken.

Togulykken fandt sted omkring klokken 07.30, da et passagertog med retning mod Sjælland blev ramt af en eller flere dele fra et modkørende godstog. Seks personer mistede livet, og 16 blev kvæstet. Alle 16 er uden for livsfare.

19-årige Simon Voldsgaard Tøndering fortæller til Politiken, at han var med til at hjælpe tilskadekomne, som sad i vognen foran ham.

- Vi prøvede at hjælpe nogen ud. Sidste mand, vi fik ud, var efter 45 minutter. Han havde brækkede ribben og arm. Men der var stadig flere derinde. Vi blev nødt til at træde over de døde, som lå under alt skroget på gulvet for at hjælpe, siger han.

41-årige Klaus Larsen fra Ringe var kun lige steget på toget i Nyborg, da ulykken indtraf.

- Lige efter braget tænkte jeg bare "er vi afsporet, eller hvad sker der? Går der ild i toget?"

- Jeg kiggede hurtigt rundt og så, at nogle folk lå nede på gulvet. De var faldet ned af deres sæder. Så kom der nogen løbende og spurgte, om der var en læge til stede. Jeg var bare i en choktilstand, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre, siger han til Ekstra Bladet.

/ritzau/