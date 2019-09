67-årige Steen Johannsen var i sommer udsat for sit livs mareridt.

På en ellers solrig juli eftermiddag kl. 16.15 i Horsens Lystbådehavn endte en ret simpel diskussion mellem to mænd med et groft overfald.

Steen Johannsen ville sejle en tur i sin veterankutter, da han mødte en mand, der sad bag roret i en anden båd.

Den havde to bøjer, kaldet fendere, som Steen Johannsen havde udlånt til bådens tidligere ejer.

Steen Johannsen ville have dem tilbage, hvilket gjorde manden meget vred.

»Han slog mig i ansigtet, så jeg faldt bagover på fordækket af min båd. Derefter sprang han over på båden og tæskede mig hæmningsløst, mens jeg lå på ryggen. Der kom blod på dækket, og jeg havde det elendigt,« forklarer Steen Johannsen, der i dag stadig har smerter i næsen og ømt venstre øje.

Steen Johannsen anmeldte samme dag overfaldet til Sydøstjyllands Politi, der udover at afhøre de to hovedpersoner også talte med et vidne, der havde set overfaldet.

Alligevel valgte politiet ni dage senere at droppe sagen.

B.T. har læst begrundelsen fra politets sagsbehandler til Steen Johannsen. Den anmeldtes navn kalder vi for x.

'Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde x skyldig i at udøve vold. Ved min afgørelse er lagt vægt på, at der er tale om modstridende forklaringer. X har til politiet nægtet sig skyldig i at have udøvet vold imod Dem,' står der i politiets afgørelse.

Ligeledes finder politiet det heller ikke afgørende, at et vidne bakker op om Steen Johannsens forklaring.

'Sydøstjylands Politi har i forbindelse med sagen afhørt et vidne. Vedkommende har forklaret, at han så x udøve vold imod Dem, dog så vedkommende ikke, hvad der var foregået forud,' skriver sagsbehandleren.

Steen Johanssen blev meget skuffet over afgørelsen.

»Det voldsomme overfald var en frygtelig oplevelse, men det hele er kun blevet værre af, at politiet bagefter har svigtet mig rigtig meget,« siger Steen Johanssen, der tidligere havde kommunal lederstilling og nu er på folkepension.

B.T. har de seneste tre måneder afdækket den rekordlange ventetid for ofre for kriminalitet.

Ofre for forskellige former for forbrydelser som Silas Lund, Bente Strunge Hermann, Uffe Kurt Jensen, Mary Jane Williams, Sallie Nielsen, og senest Charlotte Andersen har fortalt, hvordan de føler sig alvorligt svigtet af politiet.

I alle seks nævnte sager har de aktuelle politikredse enten beklaget eller taget sagen op igen. Men det er først sket, efter ofrene er stået frem med deres historier.

Og nu må en ny politikreds tage ved lære af, at deres sagsbehandling ikke var i orden.

Steen Johannsen blev nemlig så skuffet, at han klagede til Statsadvokaten i Viborg, som han vidersendte politiets afgørelse til.

10. september kom afgørelsen: Politiet skal alligevel rejse tiltale for vold mod Steen Johannsen.

»Efter Statsadvokatens afgørelse kan jeg fortælle, at vi selvsagt følger den, og dermed rejser tiltale for vold begået i den pågældende sag,« siger Michael Møller Hansen, der er chefanklager hos Sydøstjyllands Politi.

Har I tænkt jer at tage ved lære af denne afgørelse fremover?

»Ja, vi vil selvfølgelig huske denne afgørelse fremover. Det er kun i ret få sager, hvor anmelderen klager til Statsadvokaten, at der nåes frem til, at politiet skal ændre afgørelsen. Når vi afgør lignende anmeldelser fremover, vil vi selvfølgelig også have den afgørelse med i vores overvejelse,« siger Michael Møller Hansen.

Steen Johanssen er yderst lettet over, at politiet nu vil rejse tiltale.

»Selvfølgelig skal man jo ikke slippe afsted med grov vold imod et andet menneske, bare fordi man kommer med en anden forklaring. Og slet ikke når et vidne, kan fortælle, hvad der er sket,« siger han.

Før sommerferien bestilte justitsminister Nick Hækkerup (S) en handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten til, hvordan ofrenes ventetid for personfarlig kriminalitet skal blive kortere.

Ifølge planen skal både sagsbehandlingstiden og antallet af sagsbunker falde med tyve procent i år 2020.

Ligesom drab, blufærdighedskrænkelser, voldtægter, trusler, røveri og brandstiftelse er vold del af den personfarlige kriminalitet.

Steen Johannsen frygter da også for, at det bliver endnu sværere at få politiet til at rejse tiltaler, når Rigspolitiet har lovet, at antallet af sager skal falde allerede til næste år.

»Selv om politiet lover, at de vil lære af fejlen i denne sag, er jeg da bekymret for, at andre ofre for vold får endnu sværere ved at få deres sag igennem, når politiets ledelse nu har lovet, at endnu færre sager skal ende i retten,« siger han.