Ubådssagen fortsatte tirsdag - blandt andet med afhøringen af et vidne, der har set den drabssigtede Peter Madsen med den sav, som politiet formoder han har parteret Kim Wall med.

Saven er vigtig for sagen, fordi den kan være med til at be- eller afkræfte, om drabet på Kim Wall var planlagt på forhånd af Peter Madsen. Han er sigtet for i august sidste år at have dræbt og parteret den svenske journalist, der var ombord på hans ubåd for at lave et interview med ham.

10. august sidste år så det mandlige vidne Peter Madsen på nogle meters afstand på Refshaleøen i København. Peter Madsen kom ifølge vidnet gående med saven i en rygsæk.

»Jeg havde hørt om Peter Madsen på forhånd, men kendte ham ikke,« fortalte manden, der i retten bar en sort hættetrøje.

Han arbejdede på Refshaleøen i forbindelse med musikfestivalen Copenhell.

På et kort udpegede han den vej, Peter Madsen gik den eftermiddag.

»Han har en kedeldragt på. Grøn. Det jeg mest lægger mærke til, er en sav, som stikker op midt i mængden af folk. Det var meget uden for normalbilledet blandt de folk, der ellers var der. Det var en normal fukssvans med et gul-orange håndtag,« forklarede vidnet og fortsatte:

»Han gik meget målrettet af sted. Han passede ikke ind i billedet af alle andre folk, der var rolige og glade. Han virkede ikke som om, at han var det. Han kiggede stift ud i luften, som om han ikke skulle antastes af nogen i hvert fald.«

Foruden det mandlige vidne fra Refshaleøen gik dagen i Københavns Byret med afhøring af to tekniske vidner. Blandt andet ubådseksperten Ditte Dyreborg, der med baggrund i sine undersøgelser af ubåden ikke tror på Peter Madsens forklaring. Den er heller ikke oplagt, siger en professor, BT har talt med - men han kan ikke helt udelukke den.

