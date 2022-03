Tidligt søndag morgen klokken 05:22 kunne et vidne se til, mens en kvinde på 51 år kørte galt ved den gamle lillebæltsbro i Middelfart.

Men det var ikke kun færdselsuheldet, som vidnet fik at se. For efter uheldet forsøgte kvinden at stikke af fra stedet og ud i et område med skov.

Det fortæller Henrik Strauss, der er vagtchef ved Fyns Politi.

»Vidnet ser først kvinden køre galt, hvorefter hun forlader bilen og forsøger at stikke af fra stedet. Men vidnet beslutter sig for at sætte efter kvinden på sin cykel,« siger Henrik Strauss.

Vidnet kunne derfor meget præcist fortælle politiet, hvor kvinden var stukket af til, og det endte derfor med, at politiet anholdt kvinden og tog hende med på politistationen.

»Her til morgen er hun så blevet løsladt, efter vi har taget en blodprøve. Hun er taget herfra med en række sigtelser blandt andet for spirituskørsel alt efter, hvad blodprøverne viser,« oplyser vagtchefen og afslutter:

»Det var utroligt godt arbejde af vidnet, der ringede ind. Det skal der lyde en stor tak for.«

Vagtchefen fortæller derudover, at det generelt har været en travl nat for ordensmagten. Der har været mange mennesker i byen, og det har resulteret i en del sigtelser blandt andet for at forstyrre den offentlige orden og for euforiserende stoffer.