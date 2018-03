Den drabstiltalte ubådskaptajn interesserede sig angiveligt for, hvordan man kunne skaffe lig af vejen.

København. En navigatør og skipper på ubåden "UC3 Nautilus" fortæller tirsdag i Københavns Byret, at Peter Madsen engang fortalte ham om en forbrydelse, han drømte om at begå.

- Han drømte om at begå den perfekte forbrydelse med politi til vands, til lands og i luften. Jeg vidste ikke, hvilken forbrydelse det skulle være. Jeg skubbede det fra mig, siger vidnet.

Da forsvarer Betina Hald Engmark spørger ind til episoden, kommer han det lidt nærmere.

- Jeg syntes, det var lidt ubehageligt, så jeg skubbede det fra mig. Men jeg tænkte, at det måske var et eller andet penge- eller smykkekup.

Det er ikke kun den ældre herre, der har drøftet mulige forbrydelser med den nu drabstiltalte Madsen.

I tirsdagens retsmøde fortæller to mandlige raketentusiaster, at han tidligere har talt om bortskaffelse af lig.

En af dem husker, at ubådskaptajnen blandt andet var meget interesseret i en såkaldt "trafikseparation" i Køge Bugt.

- Det er områder, man etablerer i stærkt befærdede farvande, hvor skibe skal følge en fastlagt rute. Peter Madsen sagde, at det var et godt område at "gemme noget", husker en af mændene.

Det var netop i Køge Bugt, at Peter Madsen på et tidspunkt i løbet af 10.-11 august i fjor skilte sig af med liget af den svenske journalist Kim Wall.

Madsen er tiltalt for at have sexmishandlet og dræbt Wall. Den tiltalte nægter sig skyldig i drab, men han erkender, at han efter hendes død parterede liget og smed det i havet.

/ritzau/