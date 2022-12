Lyt til artiklen

Den 52-årige Kim Hansen, der i marts i år blev offer for rå dødsvold på åben gade i Frederikssund, var konfliktsky og ville kun andre mennesker det bedste.

Det forklarede en fjern slægtning, der torsdag formiddag vidnede i byretten i Hillerød, fordi han var sammen med den nu afdøde blikkenslager kort inden hans død.

Her er to nu 18-årige teenagere tiltalt for vold med døden til følge tidligt om morgenen 5. marts i år i Frederikssund.

Gadevolden endte med at koste den 52-årige Kim Hansen livet, efter at han som FCK-fan havde været til superligafodbold i Parken i København og siden på bar i Frederikssund om natten.

Her mødte han tilfældigt sin slægtning og dennes hustru.

»Han var min mors fætter, og vi mødte ham tilfældigt på Legends (en bar i Frederikssund, red.). Han var et varmt og dejligt menneske, og også den nat var han i et fantastisk humør.«

»Vi bliver der, indtil det lukker ved godt 05-tiden. Vi står lidt og snakker udenfor, og så ville Kim bare hjem og sove. Han havde ikke haft konflikter med nogen i løbet af natten, og jeg kan faktisk slet ikke forestille mig en situation, hvor han ville opsøge en konflikt. Han ville i stedet gå sin vej – også selv om han var beruset,« lød det fra vidnet.

Den skæbnesvangre morgen kom den 52-årige blikkenslager på vej hjem i kontakt med de to dengang 17-årige drenge.

Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat Vis mere Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat

De ledte efter narko ved den lokale Lidt-forretning på A. C. Hansens Vej, men Kim Hansen fik mistanke om, at de pønsede på at lave et indbrud. Det ingede han til politiet for at anmelde, men det kom alligevel til at koste ham livet.

Han kom i diskussion med de to dengang 17-årige drenge. Det ved man med sikkerhed, da begge drenge optog dele af diskussionen på deres mobiltelefoner.

Men de optog ikke, da de kort efter ifølge tiltalen gav sig til at overdænge den 52-årige mand med slag og spark.

Ifølge anklageskriftet slog og skubbede de til manden flere gange, indtil han faldt ned på jorden. Her fortsatte de ifølge tiltalen med at sparke og trampe ham i ansigtet og på kroppen, så flere ansigtsknogler blev knust, indtil Kim Hansen lå ubevægelig på jorden.

Han havde i sekunderne før det fatale overfald ringet 1-1-2 og nåede at have politiet i røret, mens de to teenagere truende hånede ham og blandt andet slog mobiltelefonen ud af hånden på ham.

Og blot et par minutter fandt en tilkaldt hundepatrulje Kim Hansen liggende døende i en blodpøl på asfalten.

Umiddelbart efter blev de to teenagere anholdt på Frederikssund Station

Nordsjællands Politi har tiltalt dem for vold med døden til følge. Det er en mildere paragraf end drab, som de i første omgang blev sigtet for.

Den ene dreng erkendte ved retssagens start grov vold, men ikke i den udstrækning, som det er formuleret i anklageskriftet. Den anden dreng nægtede sig skyldig med henvisning til, at der var tale om selvforsvar.