'Hvad fanden laver du,' spørger en ung kvinde, da hun er i færd med at forlade natklubben Club Wolf i Jomfru Ane Gade tidligt om morgenen 6. februar sidste år.

Alt lys på klubben var tændt, og gæsterne var blevet bedt om at forlade stedet.

Kvinden stod bag en svingdør og ventede på at få udleveret sin jakke, da hun pludselig mødte Mia Skadhauge Stevn.

»Hun snublede sådan lidt forover og ramte ind i mig og spildte så lidt af sin drink ud over mig.«

»Jeg siger, hvad fanden laver du, hvorefter hun svarer: 'hold nu din kæft, han er jo syg i hovedet'«

Sådan forklarede en ung kvinde, der mødte Mia Skadhauge Stevn i Jomfru Ane Gade omkring femtiden om morgenen på baren.



Kvinden vidnede fredag i retssagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn ved Retten i Aalborg.

Her sidder en 37-årig mand tiltalt for voldtægt af, drab på og usømmelig omgang med liget af 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Han nægter sig skyldig i voldtægt og drab, men har erkendt sagens tredje forhold.

Vidnet forklarede, at hun blev temmelig forvirret over, hvad hun mente med den udmelding, men at hun samtidig betragtede Mia som »meget fuld.«

»Jeg tænkte, det måtte være klubejeren, hun mente, fordi han havde lige lukket klubben. Hun virkede sur med en kort lunte. Jeg tror bare, at hun ikke var klar til at tage hjem,« forklarede hun.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Efter den korte ordudveksling var dét sidste glimt, hun så af Mia, inden hun forsvandt ud ad døren til natklubben.

Kvinden var én af de i alt syv vidner, der fredag afgav forklaring.

Foruden hende var også to mænd, der havde mødt Mia Skadhauge Stevn den aften. De beskrev hende som »fuld og energisk« og som en, der rigtig gerne ville danse.

Derudover vidnede en veninde af Mia og Mias kæreste.

Kæresten forklarede blandt andet, at de to havde et rigtig godt forhold og havde været sammen i to år.

»Hun var bare noget af det bedste. Hun var glad, smilende og let at være sammen med. Vi har aldrig diskuteret, og vi har ikke haft problemer. Vi havde altid hinanden. Og vi fik det til at fungere, selvom vi boede langt væk fra hinanden.«

Retssagen fortsætter mandag, og den endelig dom forventes at falde 28. juni.

