Dreng mistede livet til en fest i marts. Hans kærestes mor ville ifølge vidne ikke have "pansersvin" indenfor.

København K. Da en 14-årig dreng blev bleg, kold og mistede bevidstheden til en fest i marts, afviste lejlighedens ejer at tilkalde hjælp.

Kvinden ville ikke have ambulancefolk og "pansersvin" i sin lejlighed.

Det fortæller en pige, da hun torsdag vidner i Københavns Byret, hvor den nu 41-årige kvinde er tiltalt for at efterlade sin datter og hendes kæreste i hjælpeløs tilstand.

Tiltaler hun nægter sig skyldig i.

Drengen lå alene på badeværelset, da den nu 16-årige pige ankom til lejligheden på Østerbro i København.

- Han havde lige brækket sig ud over det hele. Og så lå han bare dér. Jeg tænkte bare, at han sov, siger hun i retten.

Hun sluttede sig til de andre børn og unge, som snakkede i stuen, hvor også moren deltog fra tid til anden. Med jævne mellemrum så de til drengen på badeværelsesgulvet.

Han fik et tæppe, da han var begyndt at fryse. Senere kunne han ikke mærke sine ben og mistede blærekontrol, så han tissede i bukserne.

Men der blev ikke ringet efter hjælp.

Til sidst begyndte drengen at miste farven i kroppen, og da begyndte alvoren at gå op for gæsterne. En af dem blev ifølge pigen ved med at sige, at drengen var død.

- Vi sagde, at han (gæsten, red.) skulle tjekke hans puls, men han ville ikke røre ved ham, fordi han var dækket i bræk. Så var der en, der sagde, at han skulle tage kosten bag døren og prikke til ham med den.

Hvem sagde, at han skulle prikke til ham med en kost, vil senioranklager Søren Harbo vide.

- Tiltalte.

Drengen reagerede ikke på at blive prikket med træredskabet, men ingen ringede 112. Det modsatte tiltalte sig ifølge pigens forklaring.

- Hun sagde bare, at hun ikke ville have nogen ambulance her, og som jeg husker det, sagde hun også, at hun ikke ville have nogen "pansersvin".

Nogle af de andre gæster blev ifølge vidnet enige om at bugsere den 14-årige ned på gaden og sige, at de fandt ham der.

- De stillede ham op ad døren og ringede efter en ambulance.

Ambulance, akutlæge og politi ankom klokken 01.35, og forsøgte at genoplive drengen. Han blev erklæret død klokken 02.16.

Mens den 16-årige afgav forklaring i retten, sad den tiltalte mor ved siden af sin forsvarer i venstre side af retslokalet. Hun bevægede sig knap i den times tid, pigen fortalte om den tragiske aften.

Med albuerne på bordet og hænderne foldet foran munden kiggede hun ikke én gang på hverken pigen eller de mange tilhørere.

Moren afgav forklaring som den første i Københavns Byret torsdag, men hendes ord holdes midlertidigt hemmelige.

Retten nedlagde referatforbud, indtil nogle specifikke vidner har afgivet forklaring. Det skyldes, at retten vurderede, at der var risiko for, at vidner med en nær relation til den tiltalte kvinde ellers ville ændre forklaring.

/ritzau/