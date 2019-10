En udviklingshæmmet beboer på et bofællesskab hørte et kvindeskrig, den nat Emilie Meng forsvandt.

Det fortæller beboeren selv i sidste afsnit af dokumentarudsendelsen 'Emilie Meng - En efterforskning går galt', der blev sendt på DR mandag aften.

»En pige. Jeg hørte hende godt om natten. Hun skreg,« siger beboeren i programmet.

Emilie Meng forsvandt fra Korsør station 10. juli 2016 efter at have taget afsked med tre venner, der tog en taxa hjem. Ifølge vennerne gik hun i retning af Kodakstien, der fører gennem et tilvokset landskab.

Bofællesskabet ligger for enden af stien, og beboerens altan peger direkte ud mod en gangtunnel for enden af stien. Et overvågningskamera på bygningen viser, at Emilie ikke kom ud på den anden side af tunnelen.

Flemming Baadsgaard Kristensen fortæller, at beboeren tilbringer meget tid med at sidde på sin altan, hvorfra han har udsigt til området, hvor Emilie Meng forsvandt.

»Han vågner sommetider om natten og sætter sig ud på sin altan for at ryge pibe. Der ser han mange ting,« fortæller Flemming Baadsgaard Kristensen.

Den nat Emilie Meng forsvandt, kunne beboeren ikke sove, og muligvis blev han den nat vidne til forbrydelsen mod Emilie Meng.

I dokumentarserien 'Emilie Meng – en efterforskning går galt' vises der nye private billeder og videooptagelser af Emilie Meng. Foto: Privatfoto Vis mere I dokumentarserien 'Emilie Meng – en efterforskning går galt' vises der nye private billeder og videooptagelser af Emilie Meng. Foto: Privatfoto

»Hun sagde 'hallo'. Jo, jeg kunne godt høre hende,« siger beboeren i dokumentaren.

Beboeren fortalte personalet om skriget, før Emilie Meng blev efterlyst i offentligheden.

»Han kom ned i fælleskøkkenet over middag den 10. juli og fortalte personalet, at han havde hørt det her. En af mine medarbejdere ringer til politiet,« fortæller Flemming Baadsgaard Kristensen.

Politiet har to gange besøgt beboeren og stillet ham spørgsmål. Begge gange sad Flemming Baadsgaard Kristensen med ved afhøringen, der blev foretaget af to forskellige betjente.

Kort over området, hvor Emilie Meng forsvandt. Vidnet bor i samme bygning som plejehjemmet. Vis mere Kort over området, hvor Emilie Meng forsvandt. Vidnet bor i samme bygning som plejehjemmet.

Flemming Baadsgaard Kristensen erindrer ikke, hvor lang tid der gik, fra beboeren hørte skriget, til han blev afhørt.

Efter at have været forsvundet i fem en halv måned blev Emilie Meng fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke.

Politiet konstaterede, at hun havde været udsat for en forbrydelse. Drabet er stadig uopklaret.

Ved du noget om Emilie Meng-sagen? Så send en mail til meng@bt.dk.