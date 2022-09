Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lille Fiat 500 »hoppede og dansede« så voldsomt, at en mand ved Hundige Strand ikke var et sekund i tvivl om, at der blev dyrket sex i bilen.

Det fortalte den midaldrende mand onsdag formiddag ved Retten i Glostrup.

Her var han indkaldt som vidne i nævningesagen mod en 36-årig direktør i en virksomhed i København, der er tiltalt for talrige voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod flere af sine ansatte.

Manden nægter sig skyldig, men kan risikere adskillige års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i sagen om grov seksuel chikane og voldtægter af fire unge kvinder, der var ansat i mandens virksomhed.

Voldtægterne har ifølge anklageskriftet fundet sted gennem en periode på næsten to år i 2019-2020.

Her blev de fire unge kvinder, der aldersmæssigt var i begyndelsen af 20erne, ifølge tiltalen udsat for grove blufærdighedskrænkelser og regulære voldtægter på arbejdspladsen, på den enes private bopæl, i chefens bil og på en såkaldt sexstrand ved Køge Bugt.

Under voldtægterne på stranden så tilfældige, fremmede mænd ifølge tiltalen i nogle tilfælde på, ligesom de også befølte kvinderne undervejs.

Det var en af tilskuerne fra nudistområdet ved Hundige Strand, der onsdag var indkaldt som vidne. Den midaldrende mand fortalte, at han gennem mange år har besøgt området, fordi man kunne opleve folk dyrke sex der, mens andre mennesker så på.

»Jeg vil bare sige, at jeg ikke er nudist,« understregede han med et lille grin.

»Det er et sted, man tager hen, hvis man godt kan lide, at andre kigger på, mens man har sex. Og hvis man vil det, kan man godt blive inviteret til at være med.«

»Området bliver brugt året rundt, og om sommeren kan der sagtens være 20 mænd, der kigger på noget. Men jeg er ikke selv sådan en, der er til, at der står en masse rundt om og kigger – jeg er mere til at være alene,« forklarede han.

Vidnet havde dog i to omgange oplevet den nu tiltalte være på Hundige Strand i kvindeligt selskab.

Den 36-årige direktør kan risikere adskillige års fængsel, hvis han kendes skyldig i voldtægter og blufærdighedskrænkelser over for fire ansatte ved nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den 36-årige direktør kan risikere adskillige års fængsel, hvis han kendes skyldig i voldtægter og blufærdighedskrænkelser over for fire ansatte ved nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe

»Første gang var på den asfalterede vej, hvor jeg kunne se, at der foregik noget i en bil – en Fiat 500. Den hoppede og dansede, så man tydeligt kunne se, at der var gang i den.«

Ifølge vidnet så han en kvinde give den nu tiltalte direktør aktiv oralsex. Og kort efter så han på kort afstand kvinden ligge på forsædet, mens manden lå hen over hende. Han gik hen til bilen og spurgte, om det var o.k., at han så på, eller om han skulle gå. Det fik kvinden til at ryste på hovedet.

Det tolkede vidnet i første omgang som hendes accept af, at han så på fra kort afstand. Men under en senere politiafhøring fortalte han, at han var kommet i tvivl om, hvorvidt kvindens hovedrysten betød, at hun slet ikke var indforstået med situationen.

Derimod var han ikke i tvivl om, at en anden kvinde nærmest syntes nyforelsket i direktøren, da han et par måneder senere så dem samme sted.

»De gik tæt omslynget ned mod stranden, mens mange mænd sværmede rundt om dem. Jeg tænkte, at der nok kom til at ske noget seksuelt. Men de nøjedes med at sætte sig ned og kæle med hinanden uden på tøjet, hvorefter de kørte igen en snes minutter senere,« forklarede vidnet.

Ifølge den voldtægtsanklagede direktør har han på ingen måde truet sine ansatte til sex – eller til at tage med ham på sexstranden ved Hundige.

Tværtimod var det ifølge direktøren kvinderne, der ønskede voyeur-sex.

»Det var dem, der fortalte mig om deres erotiske fantasier. Det var noget, de fantaserede om oppe i deres hoveder, og som de af sig selv fortalte til mig. Vi havde det altid meget sjovt, når vi var der,« forklarede direktøren.

Han er gift og far til to små børn.

»Jeg er ikke en god ægtemand, for jeg har haft alle de her forhold uden for ægteskabet. Sådan har det altid været. Jeg har stor seksuel appetit. Moralsk er jeg en virkelig dårlig ægtemand, men jeg har altid været en far for mine børn.«