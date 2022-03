»Han bankede hende simpelthen så meget, at vi troede, han ville ende med at slå hende ihjel,« forklarede vidnet i Københavns Byret.

Hun kunne samtidig konstatere, at hun tog fejl. Virkeligheden endte med at udspille sig stik modsat.

Det kvindelige vidne var nemlig torsdag kaldt ind for at forklare, hvordan hun var endt som statist i en sag om dødsvold. En sag, hvor en 46-årig kvinde sidder tiltalt for at have slået en mand med en hammer flere gange. Og efterfølgende forsømt at hjælpe ham, hvorved han afgik ved døden.

Det var på Amager juleaftensdag 2019.

Manden blev fundet død i sin lejlighed på et bosted for særligt udsatte.

Her modtog vidnet et opkald fra den nu tiltalte kvinde, som hun kendte fra hjemløsemiljøet og løbende havde hjulpet.

Denne formiddag virkede kvinden ifølge vidnet »mærkelig«. Vidnet havde spurgt, hvordan det gik.

»Han er død,« havde tiltalte sagt.

»Hvem er død?« havde vidnet så spurgt og fået et navn. »Du tager pis på mig,« havde vidnet så spørgende sagt.

»Ja, jeg tager pis på dig,« lød svaret. Og snart efter sluttede opkaldet.

Men kvinden tog ikke pis på hende. Manden var død. Og snart efter var kvinden anholdt. Sigtet for at stå bag.

Under grundlovsforhøret nægtede kvinden sig skyldig. Det gør hun stadig. Også selvom hun for retten torsdag forklarede, at hun ikke huskede særlig meget fra den dag.

Politiet på gerningsstedet.

Hun huskede, at hun havde fundet manden liggende på gulvet. Og at der var blod. Hvor meget blod, der var, stod ikke klart i hendes erindring. Men hun havde forsøgt at tørre noget af det op.

Og så havde hun lagt et tæppe på manden, som vistnok stadig trak vejret. I retten forklarede hun, at det ikke var utænkeligt, at hendes hjerne havde spillet hende et puds. At manden rent faktisk var død.

Hun ringede dog ikke efter hverken politi eller ambulance.

»Jeg var gået i chok. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre.«

Hun forlod herefter adressen for at hente øl, og det var her, vidnet blev ringet op. De havde også talt sammen nogle dage forinden, da den nu tiltalte var endt på hospitalet.

Manden havde overfaldet hende, forklarede vidnet og tiltalte samstemmigt. Ligesom de også forklarede, at det ikke var første gang. Den tiltalte kvinde havde på et tidspunkt mistet sin milt som følge af de fysiske kontroverser.

Vidnet frygtede derfor allerede forud for julen 2019, det ville ende galt.

»Jeg var overrasket over, at han døde, og hun overlevede.«

Politiet modtog dengang anmeldelsen om dødsfaldet klokken 12.33. Kort forinden havde kvinden selv henvendt sig til en sociolance, der holdt til i området og hjælper socialt udsatte.

Kvinden havde torsdag også støtte med i retten.

Hun var tydeligt ramt af influenza, og hendes forsvarer forklarede desuden, at hun døjer med både fysiske og kognitive udfordringer, der bevirker, at hun har svært ved at huske. Og at hun hurtigt bliver træt.

Det var også tilfældet, da hun flere gange sad og faldt sammen på anklagebænken – og måtte holde pause for ikke at døse helt hen.

Efter at have afgivet forklaring fik hun højst usædvanligt lov til at forlade retten.

Her blev det også aftalt, at sagen fortsætter tirsdag i næste uge. Uanset om hun er til stede eller ej.