Peter Madsen var stærkt optaget af død og sex og drømte om at lave dødsporno. Det fortalte et vidne, der fredag afgav forklaring i Københavns Byret. Vidnet var praktikant i Peter Madsens rumlaboratorium, hvor hun blandt andet filmede, tog billeder og lavede grafisk arbejde.

Den unge kvinde fortalte i retten, at hun aldrig har haft sex med Peter Madsen, men at han flere gange har presset sit lem mod hende, mens hun arbejdede i raketværkstedet. Hun fortalte, at de talte meget sammen om døden.

»Vi talte sammen om, hvad der kunne være den behageligste måde at dø på. For Peter Madsen var det, at man skulle lukkes inde i et rør med kattekillinger og nøgne kvinder og så skulle røret trilles rundt så langsomt, at man ikke kunne falde i søvn og så skulle man dø af søvnmangel,« forklarede vidnet.

Frem mod 10. august blev hendes samtaler med Peter Madsen mere og mere ekstreme.

»Det hele blev lidt manisk til sidst. Den sidste dag, jeg talte med Peter Maden i telefon, talte vi om trekanter og firkanter. Og at jeg skulle være med. Men det ville jeg ikke. Så sagde han, at jeg bare kunne filme,« fortalte vidnet.

Kvinden fortalte, at Peter Madsen lyttede, når hun fortalte om Dracula-myten, og at hun på et tidspunkt forsøgte at få hans opmærksomhed ved at sende ham et foto af en kvindes kønsorganer, der spejler sig i en slagterøkse.

»Jeg sendte det for at få hans opmærksomhed. Det var ikke altid, jeg kunne få fat i ham. Men han ringede fem sekunder efter, han modtog det billede.«

»Var det din fornemmelse, at det var noget, der tændte ham seksuelt?,« sprugte anklageren.

»Måske lidt.«

Kvinden fortalte i retten, at en person i hendes fortid havde truet et medlem af hendes familie. Den person var hun meget bange for, men på et tidspunkt sagde Peter Madsen, at han kunne være farligere end den person.

»Han sade til mig: Hvordan kan jeg blive farligere end din psykopat. Det sagde han i køkkenet på raketværkstedet.«

Kvinden fortalte, at Peter Madsen i de sidste dage op til turen med Kim Wall havde mærkelige fantasier og drømte om at gøre noget ekstremt.

»Han siger, han har bestilt en slamsuger til at komme og pumpe hangaren tom for sæd. Han havde en svaghed for kropsvæsker. En af de sidste gange jeg har været på værksted, har han talt om at gøre noget ekstremt som at have ubeskyttet sex med en afrikansk sexarbejder for at være risikovillig omkring de sygdomme, man kan få.«

Han fantaserede også om at lave såkaldte snuff-videoer - sexfilm hvor kvinder bliver myrdet.

»Peter har sagt nonget i stil med, at vi skal lave snuff.«

»Kom han længere med det?,« spugte anklageren.

»Det ved jeg ikke,« svarede vidnet som dog var bekendt med, at han var i gang med at arrangere en trekant eller firkant med nogle »vilde piger«.

»Han sagde, at når han først havde prøvet noget en eller to gange, så blev han træt af det.«

Snuff og dødsvideoer spiller en central rolle i sagen mod Peter Madsen. På hans computere, harddiske og telefon har politiet fundet tegnefilm med sex-spidning og søgninger på en film med ægte halshugning. Anklager Jakob Buch-Jepsen mener, at Kim Wall blev udsat for en behandling, der minder om de som bliver vist i videoerne. Han kræver livstid til raketbyggeren.