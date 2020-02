Med en pistol ganske få centimeter fra ruden i førersiden affyrede en ung mand mindst tre skud, der endte med at koste Nedim Yasar livet.

Sådan forklarede et vidne i Retten på Frederiksberg mandag i sagen om drabet på den tidligere radiovært.

Vidnet holdt tilfældigt på Hejrevej 19. november 2018 omkring klokken 19.30 bare få meter fra den bil, som Nedim Yasar havde sat sig ind i efter at have deltaget i en bogreception for en bog om hans eget liv.

Her forsøgte vidnet at finde en parkeringsplads, da han pludselig hørte et skud blive affyret. Da han kiggede op, kunne han se en mand i 20'erne godt en halv meter fra den bil, som Nedim Yasar sad i.

I højre hånd havde manden ifølge vidnet en pistol, og pistolen var rettet mod førersiden af bilen.

»Han stod på vejen og skød ind ad chaufførens vindue,« forklarede vidnet og tilføjede, at han så to skud blive affyret.

Da vidnet efterfølgende ville køre fra stedet, passerede han gerningsmanden, som han i sekunderne efter kunne se i bakspejlet løbe fra stedet.

Vidnet, der er beskyttet af navneforbud, forklarede videre, at gerningsmanden var iklædt en sort dunjakke med små syninger. Han beskrev desuden manden som værende arabisk af udseende.

Da vidnet afgav forklaring mandag, var det kun pressen, der måtte være til stede i retslokalet. Både de to tiltalte og andre tilhørere blev ført ud af lokalet,

I sagen er to danske mænd tiltalt for drabet på radioværten Nedim Yasar. Begge nægter sig skyldige.

Manden, der mistænkes for at have affyret de skud, der dræbte Nedim Yasar, hævder, at han ikke husker, hvad han lavede den pågældende dag, men teledata beviser ifølge politiet, at den tiltaltes telefon var i området på gerningstidspunktet.

Den anden tiltalte, der menes at have kørt flugtbilen væk derfra, erkender, at han var i området den aften, men for at købe Viagra. Hans bil blev fanget på overvågningskameraer fra området på Vibevej i nærheden af Hejrevej før og efter gerningstidspunktet.

På første retsmøde blev en sammenklippet version af en overvågningsvideo fra området afspillet i retten. Her kunne man blandt andet se bilen parkere på Vibevej, inden en person forlod bilen.

Personen gik efterfølgende ned ad Glentevej for dernæst at dreje ned ad Hejrevej, inden han til sidst forsvandt ud af kameraets vinkel. Få sekunder efter kom manden løbende tilbage igen og hen til den føromtalte bil, der straks kørte fra stedet.

Men skal man tro den tiltalte, der kørte bilen, så havde personen, der forlod bilen, altså blot været ude for at købe Viagra. Han har ikke ønsket at fortælle, hvem den anden person var.

Der er afsat otte retsdage til sagen, og der forventes at falde dom sidst i februar.