»Der skete alt muligt inde hos dem. Det blev en hel vanesag. Jeg sagde det til N. (sagsbehandler, red.) fra Vejen Kommune flere gange. Men hun trak bare på skulderen.«

Sådan lød det i vidneskranken torsdag i et nævningeting ved Retten i Esbjerg, hvor et ægtepar fra Vejen på 63 og 60 år er tiltalt for i årevis at have begået seksuelle overgreb, mishandling og særlig farlig vold mod parrets tilsammen fire børn.

Den 63-årige er desuden tiltalt for at have udlånt et af børnene til sexovergreb med fremmede mænd. Pigen var da kun fire år.

Ifølge anklageskriftet skete overgrebene og volden i perioden mellem 1987 og 1993 eller '94, men uhyrlighederne blev først anmeldt for halvandet år siden efter mere end 25 års tavshed.

Det var, da den ældste pige i søskendeflokken, en i dag voksen kvinde, i august 2017 gik til politiet og fortalte, hvad hun og hendes storebror og to lillesøstre havde været udsat for i deres tidlige barndom.

De fire forurettede var alle mindreårige på gerningstidspunktet. De er i dag alle i 30'erne.

Som afslutning på sagens tredje dag af i alt ni ved Retten i Esbjerg var det en af de nærmeste naboer til familien i Vejen, som sad i vidneskranken.

Hun gav indtryk af den dysfunktionelle, sammenbragte families rækkehus som et sted med kaos, larm, fest og druk, og hvor børnene - i lighed med deres mor - var mål for fysisk og psykisk vold fra den i dag 63-årige mand, som er tiltalt i sagen.

Foto: Niels Ahlmann olesen Vis mere Foto: Niels Ahlmann olesen

Moderen er den samme 60-årige, som er medtiltalt i langt de fleste af sagens 17 barske anklagepunkter, idet hun ifølge anklageskriftet enten deltog aktivt i en række overgreb mod børnene eller undlod at gribe ind, selv om hun vidste, at hendes samlever forgreb sig på dem.

Naboen forklarede i vidneskranken, at hun i første omgang ikke vidste, at børnene var eller kunne være udsat for seksuelle overgreb fra forældrene. Men hun havde over for en sagsbehandler i Vejen Kommune gjort opmærksom på, at hjemmet var præget af vold.

»De var hårde ved børnene. De slog dem. De to ældste kom tit over til mig, og så gemte jeg dem nogle gange. Jeg syntes, det var synd for dem. Jeg vidste ikke, hvad der var sket hjemme hos dem, men jeg gemte børnene under trappen. Og så lukkede jeg dem ud gennem haven,« sagde hun.

Underforstået, at søskendeparrets forældre ikke måtte vide, at de havde været inde hos naboen.

»Jeg snakkede med kommunen om, at der skulle gøres noget. Men jeg følte ikke, jeg blev hørt, eller at de fulgte op på det. Der var råben og skrigen om natten derinde. L. (den 60-årige kvinde, red.) fik tæsk, og jeg kunne høre to børn, der skreg,« forklarede vidnet, som på et tidspunkt i forløbet fik mistanke om, at børnene også blev udsat for seksuelle krænkelser.

Senere, i november 1992, reagerede Vejen Kommune i forhold til familien, idet børnene blev fjernet og anbragt på døgninstitution.

Men når forældreparret i weekenderne jævnligt havde samvær med de to yngste børn, skete det uden overvågning. Angiveligt fortsatte de seksuelle overgreb under det uovervågede samvær.

De to tiltalte nægter samtlige forhold i sagen. Der falder dom i begyndelsen af april.