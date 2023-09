Det var fredag aften. Han havde tilbragt første del af aftenen i sin lejlighed på Vesterbro, og nu skulle han på værtshus med sin kammerat.

Da han gik fra sin lejlighed hørte han to brag. De kom nok fra en lastbil, der var kørt over et løst metaldæksel, tænkte han. At nogen kunne være blevet skudt, dræbt, strejfede ham ikke. Så han gik videre.

Det var først, da to mørkklædte mænd kom spurtende, han spærrede øjnene op. Midt på vejen, med store armbevægelser og i rygende fart spænede de mod to taxaer, der holdt lige ved et kryds.

»De virkede forvitrede, havde store bevægelser, bevægede sig hurtigt og var mildest talt meget opsatte på at komme frem til taxaerne. Den ene slog på en af taxaernes bagagerum. Den anden slog på den anden taxas kølerhjem. Så satte de sig ind. Jeg hørte ikke, om de sagde noget,« forklarer vidnet, da han tirsdag tager plads i Københavns Byret.

Her er han indkaldt til at fortælle, hvad han oplevede 4. februar 2022. Den aften, hvor 36-årige Salam Al-Jawahiri blev skudt på åben gade på Vesterbro.

To mænd på 20 og 21 år er tiltalt i sagen, og de har begge forklaret, at de var med på Vesterbro, da drabet fandt sted.

Mens den ene har forklaret, at han gik med Salam Al-Jawahir, da en ukendt tredjemand sneg sig ind på dem, affyrede tre skud og efterlod den 36-årige døende på det regnvåde fortov, har den anden fortalt, at han befandt sig lidt væk, hvor han røg en joint.

Fælles for deres fortællinger er, at de er uskyldige, og at de i kølvandet på skudepisoden tog benene på nakken og forsvandt ud i det københavnske nattemørke, hvor de fandt en taxa.

Vidnet, der så to mænd løbe mod taxaer, bemærkede, at de virkede »ude af sync«. At de ikke var enige om, hvilken taxa, de skulle ind i. Men han kunne ikke umiddelbart beskrive dem nærmere.

»Jeg husker det, som om de var mørkklædte, og at der var en højdeforskel. Men på tidspunktet var det deres besynderlige adfærd, der vakte opsigt.«

Heller ikke den taxachauffør, der samlede de to unge mænd op, kunne komme med en konkret beskrivelse af dem. De var begge yngre end ham selv og almindelige af bygning. De havde mørkt tøj og mundbind på. Og så talte de gebrokkent engelsk.

Egentlig skulle taxachaufføren have vidnet tirsdag, men da han ikke er i Danmark, er anklager og forsvarere blevet enige om, at højtlæsning af hans afhøringsrapport slår til.

I den lyder det, at taxachaufføren skulle have spist aftensmad i sit hjem i Oehlenschlägersgade, før han atter gik ned til sin vogn. Han nåede lige akkurat at sætte den i gang, før han hørte en banken.

En mand satte sig ind og sagde på ufuldendt engelsk, at hans ven skulle med.

Det var sjældent, at han så hurtigt fik kunder, men ellers var der intet usædvanligt ved turen, havde chaufføren bemærket under sin afhøring og i øvrigt fortalt, at de to mænd var stille og rolige på turen, der gik til Valby. Her modtog chaufføren en svensk 500-lap og satte passagerne af.

Den 20-årige tiltalte har i retten fortalt, at hans kammerat, der havde gået ved siden af drabsofferet, var i chok i taxaen.

»Han kunne ikke få ordene ud. Han prøvede at sige noget, men han kunne ikke.«

Mere eller mindre samme udlægning kom den 21-årige selv med i sidste uge.

Begge har givet udtryk for, at de var i chok, efter drabet på Salam Al-Jawahir, som de begge beskriver som deres ven. De tre havde da også tilbragt hele dagen sammen.

De afviser altså blankt at have spillet en rolle i drabet. Især at de skulle have stået bag det.

Det er ellers anklagemyndighedens påstand.

At de to 'i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, muligt med en eller flere ukendte medgerningsmænd' dræbte Salam Al-Jawahir med tre skud midt på Kaalundsgade på Vesterbro omkring klokken 20.35.

Og at drabet i øvrigt skete som led i en svensk bandekonflikt. En konflikt mellem Kroksbäcksgruppering, som offeret havde relation til, og Imad-gruppen, som de to tiltalte skal have relation til.

Også banderelationerne nægter de to unge mænd pure.

Hvad, der er op og ned i den svenske bandekonflikt, vil en leder fra Malmø Politis bandeafdeling senere under retssagen afgive forklaring om.

Formår anklagemyndigheden ikke alene at overbevise nævningetinget om, at de to mænd er skyldige i drab, men også at der er en banderelation, risikerer de, at skulle bag tremmer i længere tid, end de fleste drabsmænd.

Fordi der er rejst tiltale efter den såkaldte bandeparagraf, kan de nemlig idømmes dobbeltstraf.

