»Hun undrede sig over, hvor personalet var henne.«

Sådan fortæller en hjemmevejleder, der fredag er mødt op i Københavns Byret for at vidne om den samtale, hun sidste år havde med en kvinde indlagt på en psykiatrisk afdeling. Natten forinden havde en anden patient ifølge politiet voldtaget kvinden.

»Kvinden kunne ikke forstå, hvorfor hun var blevet ladt alene med den mand, for han var tydeligvis grænseoverskridende,« forklarer hjemmevejlederen fra vidneskranken.

Den 41-årige mand, der i sagen er tiltalt for blufærdighedskrænkelse, voldtægtsforsøg og én voldtægt af sin kvindelige medpatient, nægter sig skyldig.

Fredag er han ikke selv mødt op i retten, fordi han har det for dårligt. På første retssag afbrød han retten flere gange, gabte højt og forlod til sidst salen, fordi hans medicin gjorde ham »forvirret og dårligt tilpas«. Derfor fortsætter sagen uden hans tilstedeværelse.

Voldtægten skete ifølge politiet natten mellem den 16. og 17. marts sidste år. Her mødte de to patienter hinanden kort efter midnat i et rygeområde på Psykiatrisk Center på Amager.

De var begge blevet flyttet til afdelingen dagen forinden, hvilket de kort talte om over en cigaret. Ifølge politiet udviklede den samtale sig hurtigt til et levende mareridt for kvinden.

Først begyndte manden angiveligt at beføle kvinden intimt. Dernæst skulle han have blottet sin penis og spurgt kvinden, om hun ville røre ved den.

Men der stoppede han umiddelbart ikke, fremgår det af tiltalen.

Tværtimod skubbede han ifølge anklageskriftet kvinden ned mod et bord og stillede sig mellem hendes ben med det formål at voldtage hende. Det forsøg mislykkedes, idet kvinden sparkede manden væk.

Tilbage i varmen på afdelingen lykkedes det dog manden til sidst at gennemføre sin grusomme mission, fremgår det af anklageskriftet.

Han fik nemlig angiveligt kvinden ind på sit værelse, skubbede hende ned på gulvet, rev hendes trusser itu og voldtog hende.

Dagen efter fik kvinden besøg af sin hjemmevejleder, og dér åbnede hun ifølge vidnet op om nattens episode.

»Hun var i tvivl om, at hun selv havde gjort noget galt. Hun havde brug for at få valideret af mig, at det ikke var hendes skyld,« forklarer hjemmevejlederen i retten.

I samarbejde med personalet på afdelingen anmeldte vidnet den 41-årige mand til politiet dagen efter.

Fredag er dag to ud af de tre retsdage, der er sat af til sagen.

Anklageren går efter at anbringe manden på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid og udvisning, mens mandens forsvarer går efter frifindelse.

B.T. følger sagen.