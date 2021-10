Anklageren har forelagt den opsigtsvækkende sag, der torsdag udspiller sig i Hjørring. Her er en 20-årig søn tiltalt for manddrab mod sin far.

Og i sin forelæggelse havde anklager, Mette Bendix, nye, gruopvækkende detaljer om det forløb, der udspillede sig den skæbnesvangre aften sidste sommer.

Politiet kan ud for efterforskningen konstatere, at den afdøde, den 53-årige far, var ude for at lufte sin hund tidligt om aftenen 24. juli 2020.

Et overvågningskamera hos naboen, på den anden side af vejen, har filmet den afdøde træde ind ad døren klokken 18.26.

Siden er han ikke set i live.

»På den video kan man nogenlunde se, hvem der er kommet og gået på ejendommen. Og her ser man afdøde komme hjem med sin hund,« lyder det fra anklager Mette Bendix.

Knap en time senere, klokken 19.23, blev der foretaget et alarmopkald fra samme adresse.

Det var sønnen, der informerede politiet om, at hans far lå livløs i huset. Ved ankomst kunne politiet dog ikke konkludere, om der var sket en forbrydelse.

Fire dage senere ringede en retsmediciner og fortalte om omfattende skader hos den afdøde. 14 kvæstelser i hovedet, flere kraniebrud og adskillige læsioner, lød det blandt andet.

Ifølge anklagemyndigheden udsatte sønnen sin far for slag i hovedet med hammer, flere stik i halsen og kvælning med et bælte. Det medførte omfattende skader, der endte med at koste ham livet, lyder det i anklageskriftet.

Og samme dag fandt politiet en hammer med blod – gemt i den tiltaltes skab.

Det førte til en anholdelse af den dengang 19-årige søn, der i dag er 20 år. Han har været varetægtsfængslet siden.

Sønnen erkender de faktiske forhold i sagen – herunder volden – men nægter sig skyldig i drab.

Ifølge ham handlede han i nødværge, da faderen igennem flere år havde udsat ham for vold.

Der er afsat fem dage til retsdagen. Sagen forventes afsluttet i november.