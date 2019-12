Det var uenigheder om, hvem der skulle være kæreste med en pige fra niende klasse, der førte til et masseslagsmål i Skørping forrige mandag. Det fortæller en kilde med indgående kendskab til sagen.

En video, der har cirkuleret på sociale medier, viser, hvordan to grupper af unge tørner sammen i et masseslagsmål, hvor der bliver uddelt både knytnæver og albuer i ryggen.

15 elever fra de to skoler Skolen Kilden og Skørping Skole deltog i masseslagsmålet, der blev filmet af andre børn med en mobiletelefon.

Da de to skoler fik kendskab til sagen tirsdag i sidste uge, valgte de at anmelde det til politiet, som efterfølgende har inddraget de sociale myndigheder.

En kilde tæt på begivenhederne fortæller imidlertid til B.T., at slagsmålet oprindeligt blev planlagt som et gentleman-opgør om en pige fra niende klasse.

To drenge, der begge går i ottende, var blevet varm på den samme pige, og for at afgøre, hvem der skulle have hende, aftalte de over sociale medier at mødes efter skoletid.

»De havde en 'beef' (uoverensstemmelse, red.) om en pige, som går en årgang over dem. Så de aftalte, at stærkeste mand fik hende. De aftalte derfor at samle syv mand hver som en gruppe til at bakke dem op,« fortæller en kilde tæt på slagsmålet.

De syv mand, der skulle bakke kamphanerne op, var drenge fra 6. og 7. klassetrin på de to skoler.

Slagsmålet foregik med de bare næver, og det var ikke meningen, at nogen skulle komme alvorligt til skade.

»Efter slagsmålet havde de planlagt at drikke en øl sammen, da de vist nok var fine venner. Men det nåede de dog aldrig, da politiet blev tilkaldt,« fortæller kilden.

Skoleleder Søren Jørgensen fra Skolen Kilden tager skarp afstand fra masseslagsmålet.

»Det her er startet som noget, der minder lidt om en duel i en gammel cowboyfilm, men eleverne er gået langt over grænsen i det her tilfælde,« siger skoleleder Søren Jørgensen fra Skolen Kilden til TV 2 Nord.

Er det i orden at afgøre en strid om en kvinde med nævekamp?

Masseslagsmålet har ført til, at der er blevet afholdt møder i SSP-regi. Forældrene er blevet orienteret, og der er ført alvorlige samtaler med alle de involverede elever.

Ifølge B.T.s oplysninger har de to duellanter givet hinanden hånden. Men anstrengelserne bar ikke frugt for nogen af dem.

»Den pågældende pige valgte efterfølgende at droppe drengene. Hun syntes, det var noget pjat, det de havde lavet,« fortæller kilden.

Nordjyllands Politi har endnu ikke oplyst, om der vil blive rejst sigtelse eller udskrevet bøder til nogle af de unge.