Grov vold og seksuelle overfald og krænkelser. Det var gennem godt et halvt år hverdagen for en ung østjysk lærling. Nu er hans tidligere chef og kolleger tiltalt for flere voldelige overfald.

»Jeg blev både rasende og græd. Det er forfærdeligt, at man kan mishandle et ungt menneske på sådan en måde. Det kunne være gået helt galt.«

Sådan siger faglig sekretær i 3F Kolding Poul Laverenz Sørensen til Fagbladet 3F om de overgreb, en ung lærling - ifølge politiets anklageskrift - blev udsat for hos et håndværkerfirma i Kolding tilbage i 2016.

Fem gange i løbet af et halvt år blev lærlingen, der i dag er 20 år, ifølge politiets tiltale udsat for vold og grove overgreb af sin chef og sine kolleger. Det foregik typisk, ved at kollegerne holdt ham fast, mens chefen pressede et kosteskaft op i hans endetarm.

Anklageskriftet fra Sydøstjyllands Politi er barsk læsning og vidner, hvis det står til troende, om en arbejdsplads, hvor 'værkstedshumoren' er løbet helt af sporet.

»Der er efter min opfattelse tale om sexovergreb og meget grov vold med karakter af mishandling,« siger anklager Anna Holm fra Sydøstjyllands Politi til Fagbladet 3F. Hun tilføjer, at hun aldrig i sin karriere har oplevet noget lignende, og mener, at det er langt, langt over grænsen for, hvad et ungt menneske skal finde sig i på en arbejdsplads.

Video viser overgreb

I et af tilfældene blev lærlingen overfaldet tre gange på samme dag.



Et af overgrebene blev filmet af en medarbejder i håndværkerfirmaet, og det var, da faglig sekretær Poul Laverenz Sørensen så videoen, at følelserne fik frit løb. Den unge mand og en pårørende gik nemlig til sidst til 3F for at få hjælp, og her tog den faglige sekretær straks affære. Han kontaktede direktøren for virksomheden. Sagen blev meldt til politiet. Og i dag har det pågældende håndværkerfirma ikke længere lov til at have lærlinge.

På videoen, som Fagbladet 3F har set, bliver den unge lærling holdt fast på jorden af en af sine kolleger, der sidder på ryggen af ham. Lærlingens ben er bundet sammen af et reb, der bliver løsnet og kortvarig holdt om den unge mands hals.

Herefter får lærlingen spredt sine ben og med voldsom kraft presset et kosteskaft op mod endetarmen af sin chef. Lærlingen skriger, vrider sig i smerte, slår med sin ene hånd i jorden og forsøger at kravle væk. På videoen griner chefen og de tre andre håndværkere, der er tiltalt i sagen, højlydt af episoden.

Nægter sig skyldige

I midten af juni kommer sagen for Retten i Kolding. Her er de fire håndværkere tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling efter paragraf 245, stk. 1, i straffeloven, der kan give op til seks års fængsel. Lærlingens tidligere chef og en af håndværkerne er desuden tiltalt for at have udsat den unge mand for et andet seksuelt forhold end samleje. Tiltalen er rejst efter den såkaldte voldtægtsparagraf, der har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Hverken lærlingen eller direktøren for håndværkerfirmaet har ønsket at stå frem i Fagbladet. Chefen og håndværkerne nægter sig skyldige, og det firma, som lærlingen var ansat i, afviser også, at overgrebene er foregået.