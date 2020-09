Pernille Vermund (NB) går ned ad Christiansborgs gange med en sækkevogn. På ladet ligger der en fyldt postsæk.

Da hun når Inger Støjbergs kontor stopper hun op, banker på og går ind. Sækkens indhold bliver hældt ud på et mødebord.

Den er fyldt med postkort, hvor Vermund og Støjberg står side om side under påskriften 'Danskerne støtter Støjberg'. På hvert af postkortene er der skrevet en lille støttehilsen til Venstres næstformand.

»Jeg gemmer ikke rigtig ting – eller klipper ting ud – men det her, det kommer jeg til at gemme,« siger en tydeligt rørt Inger Støjberg.

Pernille Vermund (NB) har overdraget En sæk med postkort som disse til Inger Støjberg (V). Vis mere Pernille Vermund (NB) har overdraget En sæk med postkort som disse til Inger Støjberg (V).

Episoden udspiller sig på en video, som Nye Borgerlige lagde på Facebook torsdag, dagen inden Inger Støjberg skulle afhøres i Instrukskommisionen.

Videoen er produceret af Nye Borgerlige. Partiets logo med en hvid svane pryder venstre hjørne, mens Inger Støjberg ser direkte ind i kameraet og siger:

»Jamen, der er jo kun en ting at sige, og det er et kæmpe stort tak.«

Pernille Vermunds indsamling af støtteerklæringer til Inger Støjberg har vakt en del opsigt på Christiansborg, for der er tale om en højst udsædvanlig omgang kinddans, vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup:

»Der er tale om politisk omklamring. Men det er gensidig politisk omklamring, for Støjberg spiller med på det,« siger han.

Inger Støjberg blev sidste år valgt til næstformand i Venstre efter et kampvalg mod Ellen Trane-Nørby. I disse dage er hun fungerende formand for partiet, mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt efter en dobbelt diskusprolaps.

Under sit fungerende formandsskab er Inger Støjberg allerede raget uklar med sine egne partifæller på Christiansborg, da hun udsendte en Facebook-opdatering om de verserende MeToo-sager.

»Ærligt talt! Jeg synes, det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak,« skrev hun i tweetet.

Den holdning blev undsagt af en række Venstre-folk og af formand Jakob Ellemann-Jensen, der måtte rejse sig fra sygelejet og skrive et kontraopslag. Men også her var der opbakning at hente fra Pernille Vermund.

Ifølge Henrik Qvortrup følger Pernille Vermund en bevidst strategi om at omklamre Inger Støjberg.

»Den popularitet, Inger Støjberg har, vil Vermund gerne have smitter af på hende. Med de evige omklamringer får Vermund signaleret til sine vælgere, at hvis I er enige med Støjberg, men bange for, at Venstre ikke bakker hende op, kan I komme herhen,« siger Henrik Qvotrup.

Han mener, at både Pernille Vermund og Inger Støjberg får noget ud af parløbet.

»Jeg kan se, hvad Vermund får ud af det, og hvad Støjberg får ud af det personligt, men jeg har meget svært ved at se, hvad Venstre får ud af det,« siger han.

Inger Støjbergs invandrekritiske linje møder stor opbakning i dele af Venstres vælgersegment,.

Men Qvortrup vurderer, at hendes romance med Vermund kan skubbe visse vælgergrupper væk fra partiet.

»Det kan have den negative effekt, at storbyvælgere bliver skræmt væk. Det er jo ikke en tilfældig Venstre-politiker, der bliver genstand for den her omklamring. Det er partiets næstformand og fungerende formand.«

Kan Støjberg være på vej over i Nye Borgerlige?

»Nej, i hvert fald ikke i morgen eller i overmorgen. Men hvis det bliver for surt for hende, hvis hun får for mange irettesættelser, og hvis hun mere og mere føler, at hun ikke kan sige, hvad hun tænker, så kan det ikke udelukkes. Men det er jo partiets næstformand, så der skal ske noget dramatisk, før hun skrider.«