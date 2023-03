Lyt til artiklen

En video med seksuelt krænkende indhold har floreret blandt skolebørn i Esbjerg.

Flere af børnene har vist og delt videoen med kammerater, men da flere af børnene er under 15 år, kan de ikke straffes for hverken at dele eller besidde videoen.

Videoen, der har floreret i Esbjerg Kommune, er blevet delt via det sociale medie Snapchat, hvor mere end 100 børn har fået adgang til videoen

Så nu opfordrer politiet elever til at slette videoen, da det kan være ulovligt at besidde og dele videoer, der indeholder seksuelt krænkende indhold.

Det skriver Syd-og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Helt konkret opfordrer politiet til, at man sletter videoen, hvis man har modtaget den og stopper med at dele den.

Derudover opfordres forældre til at tale med deres børn om deres digitale adfærd.