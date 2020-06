Fakta: Paludans udtalelser

Uddrag af de udtalelser, der har ført til tiltale mod Rasmus Paludan for overtrædelse af Straffelovens §266b, også kaldet Racismeparagraffen.

'Har du overvejet, at forholdet mellem danskere og grønlændere er lidt ligesom forholdet mellem hvide og sorte sydafrikanere før 1995?' (Skrevet på Twitter, 13. april 2018)

»Der er ingen tvivl om, at islam og muslimer forkynder og i overensstemmelse med deres tro agerer på en måde, der strider imod sædeligheden og den offentlige orden. Det bevistes fx ved de terrorhandlinger, som i islams navn og helt i overensstemmelse med islam blev begået af Omar El-Hussein i februar 2015.« (Sagt på Folkemødet 2018)

»Danskerne og Danmark er alt for højt udviklet og avanceret til at kunne sameksistere med det meget lavtstående muslimske kulturaffald.« (Sagt 26. august 2018 i Frederikssund)

»Du bliver ikke dansker af et rødbedepas. Du bliver aldrig aldrig dansker. Det skal du huske på. Du bliver aldrig nogensinde dansker. Du skal skamme dig over, at du vover at røre dine fingre på et dansk pas. Skam dig. Du skal virkelig skamme dig. Det er væmmeligt, at du tør gøre den slags.« (Sagt 26. august 2018 i Frederikssund)

»Danske mænd har meget mere respekt for en hund, end man har for en kriminel samfundstaber. Især de kriminelle samfundstabere, som går i grupper på 10, som typisk er deres fætre og deres brødre, som jo så er blevet født af forældrene, som er fætter og kusine.« (Sagt 3. oktober 2018 i Skælskør)

»Og så har vi selvfølgelig set det, jeg vil kalde 'sharia politiet’ som er lokale pumpede kontanthjælpsmodtagere, muslimske mænd, typisk fra Arabien i alderen, hvad kan det være 20 til 30... som aldrig nogensinde har bidraget til samfundet, som hader alt, der er dansk, som kun kan finde ud af at avle utrolig mange børn, fordi at ja, det skal der jo ikke så mange centimeter til for åbenbart, og det gør de så i et væk og iøvrigt, så er de en skamplet på nationen, jo de skulle faktisk have nøjedes med at være en plet på lagenet.«

»Måske er det sådan, at danskerne faktisk havde det fint, før der kom muslimer, og nu har vi det ad helvede til, fordi vi ikke synes, at det er særlig fedt at blive overfaldet, voldtaget og myrdet på vores gader og stræder i vores eget land.« (Sagt 6. april 2019 i Holstebro)