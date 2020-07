»Ned på knæ og kys min fucking sko. Kom herud og kys min fucking sko.«

Sådan lyder det blandt andet i en video af et overfald på en ung mand, der for tiden bliver delt igen og igen forskellige steder på Facebook.

Den unge mand bliver blandt andet slået i hovedet og skubbet baglæns ind i en toiletbås af en ung mand med anden etnisk herkomst end dansk.

»Skal jeg hente min kniv og 'stab' (stikke dig, red.) dig eller hvad?,« lyder det blandt andet fra gerningsmanden, før han beder sit offer om at kysse hans sko.

Da den unge mand første gang sætter sig på knæ og læner sig fremover for at kysse en af skoene, bliver han sparket i hovedet.

Anden gang bliver skoen kysset, før den unge mand får et slag i bagsiden af sit hoved.

Til B.T. fortæller kommunikationsrådgiver Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at man er bekendt med videoen, som er blevet anmeldt til politikredsen.

»Jeg kan bekræfte, at vi er bekendt med videoen, og at vi tager hånd om det. Det er, hvad jeg kan sige om det,« forklarer hun.

»Vi opfordrer til, at folk ikke deler den, og vi opfordrer til, at folk sletter den, hvis de har den, af hensyn til offeret,« tilføjer hun.

Fordi både offeret og gerningsmanden kan være identificerbare ud fra videoen, som florerer flere steder, kan politiet ikke udtale sig yderligere, da det vil være en overtrædelse af deres tavshedspligt.

»Vi kan hverken be- eller afkræfte, hvad der er sket i forhold til en identificerbar person, sådan som det jo er på videoen,« siger Helle Lundberg, som forklarer, at der er tale om 'en verserende sag'.

Det vides derfor ikke, om der er nogen, der er sigtet i sagen på nuværende tidspunkt.

Sagen er en af de seneste i rækken af videoklip af unge, der trues og udsættes for vold - for efterfølgende at blive udstillet på de sociale medier. Tidligere har der været eksempler fremme om overfaldsvideoer på Instagram. Det kan du læse mere om HER.