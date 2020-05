Vicestatsadvokaten i bagmandspolitiet er politianmeldt under historisk sag om hvidvask, skriver Politiken.

I den hidtil største straffesag om hvidvask i Danmark, den såkaldte "Operation Greed"-sag, er en vicestatsadvokat nu blevet politianmeldt af en af forsvarsadvokaterne i sagen.

Det skriver Politiken.

Kristian Braad, forsvarsadvokat for en af de 17 tiltalte, fortalte mandag under et retsmøde i sagen, at han har anmeldt vicestatsadvokaten for bagmandspolitiet (Søik), Helle B. Sørensen, for embedsmisbrug efter straffelovens bestemmelser.

Det har han gjort, fordi vicestatsadvokaten angiveligt har holdt møde med et vidne i sagen fra Erhvervsstyrelsen.

Forsvarsadvokaten baserer sin anklage på en aktindsigt, som han har fået adgang til. Den viser ifølge Politiken, at vicestatsadvokaten 24. januar mødtes med vidnet, som senere skal afgive forklaring i sagen.

Vicestatsadvokaten er ikke selv mødende anklager i sagen, men hun arbejder for anklagerteamet.

På mødet forberedte vicestatsadvokaten ifølge Kristian Braad et grundlag for den kommende vidneafhøring af personen i Erhvervsstyrelsen.

Vicestatsadvokaten nedskrev vidnets forklaring, som hun efterfølgende fremsendte til vidnet til godkendelse.

Ifølge Kristian Braad er det en lovovertrædelse. Det er nemlig ikke tilladt for vidnet at deltage i forberedelserne til selve afhøringen.

- Det er fuldstændig essentielt, at et vidne som udgangspunkt ikke må have kontakt til en anklager om sin allerede afgivne eller forventede forklaring, før vidnet kommer i retten, siger advokat Kristian Braad til Politiken.

Vicestatsadvokaten har ifølge sagens anklagere orienteret retten om forløbet.

Hun har ikke afvist, at mødet har fundet sted. Men hun forklarer, at hun af egen drift kontaktede vidnet i en form for legalitetskontrol af sagen. Ikke som en del af et anklagerteam.

Statsadvokaten i København bekræfter over for Politiken, at man via Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Københavns Politi har modtaget en anmeldelse mod en medarbejder i Søik.

Retssagen i "Operation Greed" har været længe undervejs.

Første retsmøde i den enorme sag blev afviklet i december 2018. Oprindeligt var der afsat 77 retsmøder, men det viste sig at være for lidt.

Siden er retsmøder i tre omgange blevet tilføjet, og dommen står først til at blive afsagt i 2021.

Tiltalen drejer sig om hvidvask af 530 millioner kroner, og om at statskassen skal være blevet snydt for 297 millioner kroner i skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

17 mænd og tre selskaber er under anklage. De nægter sig skyldige.

Sagen ender med at forløbe over 100 retsmøder.

Flere gange undervejs har forsvarerne kritiseret anklagerne for at præsentere retten for en sag, som ikke er efterforsket færdig, og for en dårligt tilrettelagt proces.

