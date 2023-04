Hvorfor gør en voksen mand et barn fortræd?

Lige præcis dét spørgsmål optager mange voksne – og ikke mindst børn – i disse dage.

BørneTelefonen i Børns Vilkår har fået mange henvendelser fra børn, som er blevet bange efter weekendens hændelser med en 13-årig pige.

De frygter, at det samme skal ske for dem.

Sagen om den kidnappede 13-årige pige fra Kirkerup på Sjælland fylder meget hos mange både voksne og børn. Her ses politiets teknikere i aktion. Foto: Claus Bech Vis mere Sagen om den kidnappede 13-årige pige fra Kirkerup på Sjælland fylder meget hos mange både voksne og børn. Her ses politiets teknikere i aktion. Foto: Claus Bech

Lørdag eftermiddag forsvandt et 13-årigt barn på vej hjem fra sin avisrute i Kirkerup sydøst for Slagelse, og en 32-årig mand er nu sigtet for at have kidnappet og holdt hende indespærret i over et døgn. Sigtelsen lyder også på flere former for seksuelle overgreb. Han erkender sig delvist skyldig.

Da lettelsen over, at den 13-årige pige var blevet fundet i live, havde lagt sig, begyndte rædslen og frygten at brede sig i mange danske hjem.

Ida Hilario Jønsson, børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, fortæller, at mange børn for eksempel er blevet bange for, hvad der kan ske, når de selv cykler hjem.

»Det her er noget, der har rystet deres oplevelse af virkeligheden. Det kan vi ikke tage fra dem. Vi skal ikke sige, at 'det skal du lade være med at tænke på', hvis det rent faktisk er noget, de går og tænker på. Men vi kan hjælpe dem med at trække vejret igen ved at lade dem tale om det.«

Fem gode råd til, hvordan du taler med dit barn Lyt. Hvad giver barnet udtryk for, at det er bange for? Nogle gange kan voksne komme til at skabe flere bekymringer hos barnet, fordi de tror, de ved, hvad det er, barnet er bange for. Derfor er det vigtigt, at du først lytter og spørger til barnets tanker. Det, vi voksne ser som det værste, er ikke nødvendigvis det, børnene er mest bange for. Lyt og svar på alle de spørgsmål, barnet har.

Tal med dit barn

Hvis vi ikke taler med dit barn om forfærdelige oplevelser, der fylder meget i medier og samtaler, efterlader du det med forklaringer og fantasier, der kan være endnu voldsommere. Selvom dit barn måske ikke stiller direkte spørgsmål, kan det være vigtigt at invitere til en samtale, hvis du fornemmer, at dit barn har brug for det. Samtalen med dit barn afhænger både af dit barns alder, hvad barnet har hørt, læst og forstået af situationen.

Stil åbne spørgsmål og nysgerrige spørgsmål.

Skærm de små

Børn under seks år skal skærmes fra at se og høre voldsomme nyheder. Er dit barn alligevel kommet til at høre noget, så giv det en meget enkel forklaring på, hvad der er sket. At en mand tog en pige, og han nu er anholdt, efter pigen er fundet igen.

Vær ærlig og konkret

En del børn og unge er bekymrede for, om dette kommer til at ske igen. Det er vigtigt, at vi ikke fortæller eller lover børn og unge noget, vi ikke kan holde. Fortæl i stedet dit barn, at sådan en situation sjældent sker i Danmark, og at hun er kommet hjem igen, fordi politiet og rigtig mange voksne mennesker har hjulpet. Det er vigtigt, at børnene ikke overhører paniksamtaler voksne imellem. Som voksen skal du udstråle ro og tryghed. Kilde: Børns Vilkår Lad hverdagen fortsætte trygt Børn skal selvfølgelig mærke, at hverdagen er, som den plejer, og høre, at de stadig kan være trygge. Forsøg derfor også at lade hverdagen fortsætte så genkendeligt og trygt som muligt. Og lad endelig børn og unge fortsat gøre det, de plejer.

Nogle børn og unge kan dog også blive nervøse for at gå alene, have brug for nogle ekstra forsikringer eller andre aftaler for en periode for eksempel med en aftale om, at man sender en sms, når m­­­­­an er fremme i skolen, eller at der er nogen, de kan følges med.

Børn kan have hørt om sagen fra omtalen i aviser og på tv, men forældrene skal også være opmærksomme på den påvirkning, børnene får fra de sociale medier, påpeger eksperten.

»Inviter stille og roligt til, at I kan tale om det. Spørg barnet, om det har hørt noget om sagen. Lad det være på barnets præmisser. Sådan sikrer du, at du ikke giver barnet noget information, det ikke har i forvejen.«

Ida Hilario Jønsson understreger også, at børnene nogle gange ved noget andet, end vi tror, de ved. De kan have set nogle helt andre videoer om sagen på de sociale medier, end vi har.

»Vi må forholde os til, at de får leveret nyheder på en helt anden visuel måde, end vi gør, og spørge dem om, hvad de har set. De kan hæfte sig ved noget helt andet, end vi voksne tror. Det handler om at finde en balance. Vi skal ikke negligere deres bekymring, men vi skal heller ikke forstørre den,« siger hun.

Politiet arbejdede blandt andet her på Fladholtevej, hvor pigen havde kørt på sin avisrute. Foto: Claus Bech Vis mere Politiet arbejdede blandt andet her på Fladholtevej, hvor pigen havde kørt på sin avisrute. Foto: Claus Bech

Børns Vilkår har udarbejdet fem gode råd til forældre, hvis børn giver udtryk for bekymring og angst efter sagen fra Kirkerup.

Det går kort fortalt ud på at lytte, tale, skærme, være konkret og så endelig at lade hverdagen fortsætte.

I virkeligheden er det ifølge Ida Hilario Jønsson ikke så vigtigt, hvilke af de fem råd du følger. Bare du viser dit barn, at det kan komme til dig med sin bekymring.

»Det handler om, at barnet får en følelsesmæssig oplevelse af, at der er en voksen, der lytter.«

»Vi skal tænke på, at det her skal være på børnenes præmisser. Hvis barnet selv udtrykker bekymring, så sig for eksempel: 'Jeg tror på, at du er i sikkerhed, men jeg kan høre, det fylder for dig. Lad mig følge dig i morgen'.«

Hvis det drejer sig om teenagere, som ikke lader til at være berørte af sagen, men det mere drejer sig om ens egen frygt, så er det ifølge den børnefaglige konsulent vigtigt, at forældrene respekterer det:

»Prøv at tænke på, at det er dejligt, at du har et barn, der føler sig tryg.«

Og den angst, mange forældre har fået efter weekendens begivenheder, skal vi skærme børnene for, mener hun. Den må vi så vidt muligt drøfte med andre voksne.

Her tilbyder vi meget gerne børnefaglig rådgivning på vores ForældreTelefon på 35 55 55 57.