Danskeskoene var pudset og poleret, og der var sat strøm til musikernes instrumenter og forstærkere, da flere end 40 feststemte deltagere og et band mødtes til en hyggelig aften på en nedlagt ålefarm øst for Holstebro 12. december i fjor.

Men var det en fest holdt i helt private rammer?

Eller var det en fest, som havde karakter af et offentligt arrangement, fordi arrangørerne havde inviteret den store flok mennesker fra det meste af Jylland og Fyn?

Det er de helt centrale spørgsmål i en straffesag mod de 44 personer i alderen 50 til 77 år, som alle var med til festen.

Godt halvdelen af de tiltalte var tirsdag mødt op til retssagen, som netop på grund af det store antal tiltalte var blevet flyttet fra Retten i Holstebro til et stort møde- og sponsorlounge-område i Gråkjær Arena, der normalt er hjemsted for de lokale håndboldstjerner fra TTH, Team Tvis Holstebro.

Derfor kunne man også - mens retshandlingen var i gang - ind imellem høre lydene af hurtige fødder og gjaldende kommandoer inde fra den store håndbold-arena, der ligger klods op af loungeområdet.

Samtlige 44 tiltalte nægter sig skyldig i at have forbrudt sig mod forsamlingsloftet, som på det tidspunkt, festen blev holdt, var på 10 personer.

Sagen er principiel, fordi den er den første af sin art, hvor anklagemyndigheden med henvisning til reglerne om forsamlingsforbud kræver skærpet straf ud over en standardbøde på 2.500 kroner pr. festdeltager.

»Der var tale om en dansefest. Myndighederne har på det her tidspunkt for længst lukket diskoteker, værtshuse, spillesteder og koncerthuse for at undgå smitterisiko. Den her fest på den nedlagte ålefarm i Mejrup var klart et alternativ til alle de nedlukkede miljøer,« sagde specialanklager Ulrik Panduro i sin procedure.

Han kræver de to musikere idømt en både på hver 5.000 kroner og festdeltagerne idømt en bøde på hver 4.000 kroner.

Da en af de tiltalte, en kvinde, blev afhørt, afviste hun på samme måde som de øvrige at have forbrudt sig mod forsamlingsloftet. For festen blev holdt i privat regi, fastslog hun.

»Jeg kunne slet ikke forestille mig, at vi gjorde noget forkert. Jeg havde ingen idé om, at det kunne være ulovligt,« sagde hun.

Den musiker, som tre uger inden festen havde sendt en SMS rundt som invitation til deltagerne, understregede, at han på forhånd havde gjort alt, der stod i hans magt for at sikre sig, at alt gik rigtigt til.

Han havde blandt andet kontaktet både den offentlige Coronahotline og det lokale politi og fået grønt lys til at holde festen. Hos sidstnævnte kunne han dog ikke huske, hvem han havde talt med, sagde han under afhøringen.

Jens Kristian Højgaard Madsen, der som forsvarer repræsenterede samtlige tiltalte, procederede for frifindelse til alle. Han sagde:

»Hvis den her invitationsmåde skulle være omfattet af begrebet piratfest, så vil alle fester i Danmark være en piratfest. For her blev der - som ved alle andre fester i dagens Danmark - sendt en invitation ud i god tid i forvejen.«

»Musikere og festdeltagere er alle folk, som kender hinanden. Det er netop ikke tilfældige personer, som blev inviteret ved hjælp af for eksempel et opslag på sociale medier. Og der blev heller ikke krævet entré for at deltage, ligesom der - udover en kop kaffe og nogle småkager - heller ikke var forplejning,« sagde forsvareren.

Der falder dom i sagen på torsdag.