Uro, røde fyrværkerifarver og sammenstød prægede hovedstaden lørdag aften i den hidtil voldsomste demonstration under coronapandemien, der endte med demonstranter i håndjern og flere betjente på hospitalet.

»Jeg kan godt forstå, hvis man sidder derhjemme og tænker: 'Hold da op, det ser voldsomt ud'. Det var det også, og det var også en stor overraskelse for os.«

Ordene kommer fra Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør i Københavns Politi, dagen derpå. Dagen efter, politi og demonstranter endte i massive sammenstød midt i København.

Demonstrationen, der var arrangeret af gruppen 'Men in Black' og havde til formål at markere en utilfredshed med regeringens coronatiltag, var meldt ud på forhånd og derfor lovlig.

Stor demonstration i København arrangeret af 'Men in Black'. Foto: Mathias Svold

»Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde? Bare lige gøre København opmærksom på, at vi er her.«

»Vi er her, og vi er vrede, og vi er trætte, og vi er ved at blive sindssyge! Hvor er den virus?« sagde en taler til forsamlingen foran sig på Råshuspladsen, hvorefter demonstrationen forlod pladsen for at bevæge sig videre.

Men helt fredeligt blev det ikke. De første optøjer opstod umiddelbart efter de ovenstående ord. Ifølge Rasmus Agerskov Schultz handlede det om »uacceptabel adfærd«, hvilket var årsagen til de voldsomme scener, man sjældent ser herhjemme.

»Når de opfordrer til at sprede sig og smadre byen, skønner vi, at demonstrationen ikke længere har et meningsbefordrende formål (indhold, der skal til for at demonstrere, red.).

»Så anses man ikke længere for at være en samlet gruppe af demonstranter, men for at være enkeltpersoner. Og så er de ikke beskyttet af de rettigheder, som man er under en demonstration.«

At demonstranterne ville »smadre byen«, var det, politiet ville forhindre. Og samtidig frygtede af tidligere erfaring.

19. december arrangerede 'Men in Black' en demonstration i København, hvor der blev udført omfattende hærværk ved blandt andet at overmale husmure og butiksvinduer med graffiti. Noget, 'Men in Black' i øvrigt tog afstand fra.

På baggrund af den type hærværk havde politiet en anelse om, hvad der ventede dem ved gårsdagens demonstration.

En gruppe, der kalder sig 'Men in Black', demonstrerer på Rådhuspladsen og videre ud i gaderne i København. Foto: Philip Davali

»Vi vidste, at hvis de manede flere demonstrationer op, så kunne vi måske se det billede igen. Derfor var vi forberedte på uromagere og voldsparate, og der var også folk fra hooliganmiljøet.«

Politiet forsøgte derfor som følge af opfordringen at få demonstrationen tilbage til sin start på Rådhuspladsen, hvilket resulterede i flere voldsomme optøjer, der blev foreviget på billeder og i videoer.

At det gik voldsomt for sig, kan Rasmus Agerskov Schultz sagtens nikke genkendende til. Men det var nødvendigt, siger han.

»Det skal jo ikke eskalere. Vi oplevede, at de ikke fulgte politiets anvisninger. Her var der en vilje til at være voldsparate over for os som myndighed. Det er uacceptabelt at manifestere sig selv eller holdninger og bruge det som undskyldning for at udøve vold.«

»Og når man stiller det op, så er alle danskere begrænset af restriktioner. Når man agerer på den her måde, så sætter man sig selv over resten af borgerne.«

Rasmus Agerskov Schultz beskriver, hvordan flere demonstranter kastede øldåser, fyrværkeri og »hvad de ellers kunne finde« efter politiet, hvorfor ordensmagten svarede igen.

Det medførte også, at flere betjente måtte tilses af sundhedspersonale.

»Vi har fået tilset et par stykker på hospitalet. De er blevet ramt af genstande og har fået lettere skader.«

18 blev anholdt, og flere betjente kom til skade. Foto: Philip Davali

Mens Rasmus Agerskov Schultz beskriver en uacceptabel opførsel fra demonstranternes side, går beskyldningerne begge veje.

På Facebook florerer der nemlig kraftig kritik af ordensmagten.

Flere beskrivelser fra demonstranter går på, at politiet »udøvede nådesløs magtmisbrug, påkørte demonstranter og foretog ureglementerede anholdelser«.

Rasmus Agerskov Schultz, er det noget, du kan genkende?

»Jeg må sige, at jeg ikke er bekendt med det her, så det kan jeg ikke nikke genkendende til. Jeg kan heller ikke forestille mig det, for det ville være uacceptabelt. Det er vores ansvar at skabe sikkerhed.«

Demonstrationen blev siden opløst og var endeligt afsluttet omkring klokken 22.

I alt blev 18 personer anholdt. Otte af dem blev fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod tjenestemand i funktion. Og Rasmus Agerskov Schultz forventer yderligere sigtelser i sagen.

»Vi sidder tilbage med en sagsbehandling med flere sager om grov forstyrrelse af den offentlige orden. Vi har billeddokumentation og videomateriale, som vi nu skal kigge igennem.«