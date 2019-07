Et gammelt veterantog er årsag til en række naturbrande i Gistrup i Nordjylland onsdag eftermiddag. Alle brande er nu under kontrol.

Nordjyllands Politi fik anmeldelser om fem brande i marker, grøfter og græs-beplantning langs togskinnerne i Gistrup-området, hvor politi og brandvæsen har været til stede.

Det er gnister på togskinnerne, hvor veterantoget 'Limfjorden' onsdag kom kørende, der har resulteret i striben af naturbrande langs ruten, oplyser Nordjyllands Politi.

»Brandene er netop kommet under kontrol, og vi er i kontakt med Banedanmark og togføreren fra veterantoget,« siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen til B.T

»Toget kan ikke køre mere for i dag, for det er for tørt derude, og med gnisterne vil der trændes brande igen,« siger Karsten Højrup Kristensen.

Naturbrandene førte ikke til ild i nogen ejendomme, og brandene opstod 3-4 kilometer langs ruten.

Veterantoget kører mellem Aalborg og Aalborg Østhavn onsdage og søndage i sommerferien.