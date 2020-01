Dommer i Esbjerg har søndag fængslet en mand, der er sigtet for at kaste toårig dreng, så lårbenet brækkede.

En mand fra Varde-egnen blev søndag formiddag anholdt af politiet, der sigter ham for grov vold mod en dreng på to år.

Ifølge sigtelsen mod manden skulle han tidligere på ugen have løftet drengen og kastet ham to gange ned i en sofa, så barnet brækkede det ene lårben.

- Det er selvfølgelig skaden, der gør, at vi sigter efter den grove voldsparagraf, siger senioranklager Britt Ankersø, som ikke ønsker at oplyse relationen mellem manden og den lille dreng.

Ud på eftermiddagen søndag blev manden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, hvor Britt Ankersø bad dommeren varetægtsfængsle manden for grov vold.

Manden, der er 39 år gammel, erkendte under retsmødet, at han har udøvet vold mod barnet, men han forklarede, at han ikke havde til hensigt at skade det. Desuden mener han, at der var tale om vold - ikke grov vold.

Dommeren vurderede, at der er en begrundet mistanke mod manden, der skal sidde varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Manden har valgt ikke at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/