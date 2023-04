17 gange har frustrerede bilejere i det indre København fået knækket vinduesviskere af deres biler.

Nu har politiet fundet frem til gerningsmanden.

Det drejer sig om en 60-årig mand, skriver KøbenhavnLIV.

»Vi har efterforsket en del sager om hærværk, hvor bilejere på Vesterbro har oplevet, at vinduesviskerne på deres bil, er blevet knækket,« siger vicepolitiinspektør Trine Fisker fra Københavns Politi til mediet.

»I den forbindelse har vi blandt andet gennemset forskelligt overvågningsmateriale, og det har været med til at pege os i retning af en mistænkt, som vi i dag har sigtet.«

De mange tilfælde med ødelagte vinduesviskere er blot en del af det hærværk, der igennem en længere periode har hærget Vesterbro.

B.T. har tidligere på måneden talt med Jesper Kim Petersen, der har fået smadret sin bil flere gange, mens den holdt parkeret i området. I et af tilfældene var det blot 20 tomme flasker, der fik gerningsmanden til at bryde ind.

»Vi skal have belyst det her kæmpe problem. Som det ser ud nu, overvejer jeg selv at flytte væk fra København, fordi det har fyldt så meget i mig. Jeg er sikker på, at der sidder mange andre, der har oplevet det samme,« sagde han om hærværksproblemet.

