Det tog lang tid og krævede mange overvejelser, før Veronica Bierbaum lod sin datter Malou på 10 år få Snapchat. Men til sidst gav hun efter.

Og det fortryder hun inderligt.

For selvom Malou kun skulle bruge Snapchat til at tale med sine venner, så endte hun alligevel med at skrive med en, der bestemt ikke var hendes ven. Det viste sig at være en mand, der skrev og lokkede hende til at tage tøjet af og sende billeder af det.

»Hele episoden gjorde mig og ikke mindst min datter enormt usikker. I en lang periode gik vi med en konstant frygt for, at den mand gik og luskede rundt i vores by,« fortæller Veronica Bierbaum til B.T.

Veronica Bierbaum opdagede, at en mand havde skrevet til hendes datter og lokket hende til at tage tøjet af og sende billeder til ham ag sig selv. I lang tid frygtede familien, at manden luskede rundt og holdt øje med datteren og familien. Privatfoto. Vis mere Veronica Bierbaum opdagede, at en mand havde skrevet til hendes datter og lokket hende til at tage tøjet af og sende billeder til ham ag sig selv. I lang tid frygtede familien, at manden luskede rundt og holdt øje med datteren og familien. Privatfoto.

Det hele startede, da Veronica Bierbaum en dag kiggede på sin datters Snapchat. Her stødte hun på en samtale med en dreng, som datteren havde kaldt for 'Kærste'.

Fra profilen var der blevet sendt et billede af noget hvidt med teksten 'Vil du smage?'. Og da Veronica så billedet, rullede hun straks samtalen mellem datteren og profilen igennem.

»Det skulle angiveligt være en dreng på 14 år, hun har skrevet med, og som altså ville være kærester med hende. Men jeg kunne tydeligt læse ud fra beskederne, at de altså ikke var skrevet af en dreng på 14 år,« siger Veronica Bierbaum og fortsætter:

»I samtalen kunne jeg også læse mig til, at manden havde lokket min datter til at sende et billede af sig selv uden tøj på.«

Her ses nogle af de beskeder, som var blevet send mellem Veronicas datter og manden bag profilen, som datteren kaldte 'Kærste'. Privatfoto. Vis mere Her ses nogle af de beskeder, som var blevet send mellem Veronicas datter og manden bag profilen, som datteren kaldte 'Kærste'. Privatfoto.

Inden du lod din datter få Snapchat, havde I så en samtale om, hvad man sender, og hvad man ikke sender til andre?

»Nej, vi havde ikke en snak om det. Selvfølgelig har vi talt om, at hun ikke skal hverken tale eller gå med fremmede, og vi har også haft en snak om, hvordan man skal opføre sig overfor andre, men vi snakkede ikke om, at hun ikke måtte sende billeder af sig selv til fremmede.«

Hvorfor ikke?

»På det tidspunkt var hun kun ti år, og jeg tænkte slet ikke, at det var en samtale, vi skulle have. Jeg troede virkelig ikke, at det var et problem, vi ville støde på.«

Er det ikke en smule naivt?

»Det kan godt være, at det set i bagklogskabens lys var en smule naivt, men jeg følte mig samtidig også bare overbevist om, at jeg kendte min datter godt nok til at vide, at hun aldrig ville lade sig overtale til den slags. Men han vidste lige, hvordan han skulle påvirke hende, og hvordan han skulle formulere sig for at få hende overtalt.«

Veronica blev enig med Malous far om at fortsætte samtalen med manden. De ville til bunds i, hvem der stod bag og sætte en stopper for ham.

»På et tidspunkt bad jeg ham og at sende et billede af sig selv, og der sendte han så et billede af Justin Bieber,« siger Veronica Bierbaum om den samtale, hun holdt i gang med manden på Snapchat.

»Han skrev også til min datter, at han sad sammen med en af sine venner, og hvis hun havde lyst, så kunne hun starte et videoopkald med ham, og så kunne hun være med, mens de onanerede,« siger Veronica Bierbaum og tilføjer:

»På det tidspunkt vidste han så ikke, at det var mig, han skrev til, og ikke min datter.«

Veronica holdt samtalen kørende med manden på Snapchat et stykke tid. Her inviterede han hendes datter til at være med, mens han onanerede. Privatfoto. Vis mere Veronica holdt samtalen kørende med manden på Snapchat et stykke tid. Her inviterede han hendes datter til at være med, mens han onanerede. Privatfoto.

På opfordring fra sine forældre tog Veronica Bierbaum også kontakt til Nordsjællands Politi for at anmelde manden. Men her blev hun mødt med en nedslående besked.

»De oprettede en sag på det, men de oplyste så også om, at 90 procent af alle sager på Snapchat aldrig blev opklaret. Og de fik ret i det her tilfælde« fortæller hun.

Politiet fandt aldrig frem til manden bag profilen, og 25. august 2021 blev efterforskningen stoppet. B.T, er i besiddelse af dokumentation for dels, at sagen blev oprettet og også, at sagen er blevet lukket igen.

Som begrundelse for at lukke sagen skriver Nordsjællands Politi blandt andet:

»Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er yderligere efterforskningsmuligheder, som kan bidrage til mulig opklaring af sagen,« skriver politiet.

Samtalen mellem Veronicas datter og manden på Snapchat fandt sted i 2019, men først nu har hun valgt at dele historien. Og det er der en helt særlig årsag til.

Efter at have læst om odenseanske Heidi Espersen, hvis 10-årige datter også var blevet kontaktet af en pædofil på det sociale medie TikTok, rakte Veronica Bierbaum nemlig ud til hende.

»Jeg har ikke kunnet tale med nogen om den her oplevelse, og det var bare virkelig dejligt at tale med Heidi og udveksle hinandens følelser og erfaringer,« fortæller Veronica Bierbaum.

Og efter Heidi Espersen stod frem, var Veronica Bierbaum også klar til at tage bladet fra munden.

»Jeg ønsker for alt i verden ikke, at det har skal ske for nogle andre. Derfor er vi også nødt til at brede budskabet om, at det her kan ske. Også så forældre, lærere og skoleledere kan håndtere sådan noget i fremtiden,« afslutter hun.

I dag har Veronica Bierbaums datter flyttet skole, og hun har fået det meget bedre.

Hvis du har oplevet, at dine børn er forsøgt groomet, og vil dele din historie, så skriv gerne på mail tipodense@bt.dk.