Ekskærestes påstand om voldtægt er utroværdig, siger forsvarer for voldsanklagede Bernio Verhagen.

Retten kan ikke stole på forklaringen fra en 21-årig kvinde fra Chile om, at hun blev voldtaget af den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen.

Det siger Bernio Verhagens forsvarsadvokat, Lars Thousig, da det onsdag eftermiddag er blevet hans tur til at komme med sine afsluttende bemærkninger i Retten i Viborg.

Han mener, at kvindens forklaring, som hun afgav via en videoforbindelse fra ambassaden i Chile i sidste uge, er utroværdig på flere punkter.

Kvinden har til politiet forklaret, at hun er blevet voldtaget af fodboldspilleren, mens parret var indlogeret på Palads Hotel i Viborg.

- Slip mig, jeg vil ikke have sex med dig, skal hun ifølge anklageskriftet have sagt, ligesom hun angiveligt kradsede Verhagen på hænder og arme for at modsætte sig samlejet.

Men Lars Thousig mener ikke, at kvindens forklaring er tilstrækkelig troværdig, til at man kan dømme for voldtægt.

Det samme gør sig ifølge forsvarsadvokaten gældende for flere af de øvrige anklagepunkter.

Ved en episode i en kiosk i Viborg er Verhagen tiltalt for at have kastet kvinden ned på gulvet, mens han fratog hende pas, id-kort og 1650 kroner i kontanter.

Optagelser fra kioskens videoovervågning viser, at de to havner i en form for klammeri.

Men forsvarsadvokaten mener, at kvinden overdramatiserer og kalder hende for en "drama queen".

- Hvis det er den måde, hun har opført sig på til daglig, så forstår jeg godt, min klient beskriver hende som værende meget dramatisk, siger Lars Thousig.

Han peger på, at Bernio Verhagen havde kontakt til flere kvinder, og at chilenerens anklager formentlig udspringer af jalousi.

Bernio Verhagen nægter sig skyldig i alle anklager bortset fra flugt fra politiet, som han erkender.

Inden dommeren og de to domsmænd trækker sig tilbage for at votere, får hovedpersonen det sidste ord:

- Man har tegnet et billede af mig, der ikke er sandt. At min datter og min familie skal læse den slags om mig er ikke rimeligt, siger han på hollandsk med øjnene rettet mod dommeren.

Det er tidligere kommet frem, at Bernio Verhagen har en datter med en dansk kvinde. Han har dog ikke ret til samvær med datteren, har anklageren oplyst.

Retten ventes at afsige dom senere på eftermiddagen.

/ritzau/