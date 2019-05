Tre dommere i Retten i Glostrup skal vurdere, om Ai Weiweis ophavsret blev krænket i reklame for ny bil.

Kunstneren Ai Weiwei er på vej til Danmark. Han har anlagt en retssag mod den danske importør af Volkswagen, og i den kommende uge vil han selv møde op og forklare dommerne i Glostrup om den krænkelse, som han mener sig udsat for.

Påstanden er, at Skandinavisk Motor Co. A/S blandt andet har krænket Ai Weiweis ophavsret. Kravet er betaling af to millioner kroner.

Selskabet placerede en ny Polo foran en markant kunstinstallation af Ai Weiwei i København i 2017. Derefter blev et foto, hvor installationen fylder meget, brugt i en kampagne for den nye bil.

Ai Weiwei havde forvandlet en bygning ved Kongens Nytorv i København. 3500 orange redningsveste var proppet ind i vinduerne. Vestene var opsamlet fra mennesker, der var kommet i land på den græske ø Lesbos.

Installationen på Kunsthal Charlottenborg blev kaldt "Soleil Levant" og markerede også FN's internationale flygtningedag.

I et opslag på Instagram i marts kommenterede den kinesiske kunstner bilreklamen. "Jeg blev ikke krediteret som kunstneren", skrev han.

Over 200.000 mennesker modtog reklamematerialet, og de kunne blive forledt til at tro, at Ai Weiwei havde givet VW tilladelse til at bruge værket i reklamen, lød opsangen.

"De er ikke hævet over loven," skrev Ai Weiwei om Volkswagen.

Ai Weiwei er stærkt utilfreds med en dansk bilforhandler, som han nu hiver i retten

I mere end et år forsøgte at han at nå en forhandlingsløsning med Skandinavisk Motor Co., men da han ikke fik sine krav opfyldt, besluttede han at gå til domstolene.

At sagen er speciel, ses af, at tre dommere i Retten i Glostrup skal tage stilling til striden. Normalt sidder der i en byret en enkelt dommer bag podiet.

Tidligere har Kunsthal Charlottenborg udtalt, at retssagen kan få betydning for kunstneres mulighed for at hindre misbrug af deres værker i kommercielle sammenhænge.

En chef i bilselskabet har afvist, at man bevidst snyltede på Ai Weiweis værk.

- Der må simpelthen være tale om en tilfældighed, har direktør Ulrik Drejsig ifølge Bureaubiz, der er et medie om markedsføring og reklame, sagt. Bilen på billedet blev kørt rundt i København og fotograferet ved "flotte locations", tilføjede han.

"Soleil Levant" blev vist i København fra juni til oktober 2017.

Jævnligt får Weiwei's værker stor opmærksomhed. Det gælder for eksempel "Sunflower Seeds" på Tate i London. På museets gulv var placeret en million håndmalede solsikkekerner lavet af porcelæn.

I 2008 var Ai Weiwei med til at skabe den store stadionbygning kaldet Fuglereden ved OL i Beijing. Men siden blev han kendt som kritiker af det kinesiske styre, og hans værker handler ofte om aktuelle konflikter og politisk ømme tæer.

Så sent som i april i år præsenterede han i Mexico City 43 portrætter bygget i Lego. Dermed hædrede han 43 lærerstuderende, som forsvandt i 2014. Forbrydelsen er aldrig blevet opklaret til bunds.

Klodserne er et demokratisk materiale, fordi alle kan bruge dem, udtalte Ai Weiwei for nylig.

Tidligere havde han dog en markant konflikt med Lego. Den opstod, da det danske selskab ikke ville sælge klodser til projekter, som Lego opfattede som politiske.

Efter en voldsom debat verden over ændrede Lego opfattelse.

Nu skal det vise sig, om Weiwei også kan få en juridisk sejr.

Det er på onsdag, at advokaterne Maiken Toftgaard og Anne-Marie Sannermand Kjøller præsenterer deres argumenter i Retten i Glostrup.

Dommen ventes på et senere tidspunkt.

