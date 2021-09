Omtrent halvdelen af alle lommetyverier i Danmark bliver begået i København.

Og det går altså ikke i en storby, der netop er blevet kåret som den sikreste i verden.

Derfor sætter Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Politi nu fokus på problematikken med kampagnen 'Pickpockets Love Distractions'.

»Det er på alle måder glædeligt, at københavnerne igen kan mødes, bruge byen og alle dens muligheder. Men når hverdagen vender tilbage, gør lommetyvene det også,« lyder det fra overborgmester Lars Weiss i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

»Ét lommetyveri er altid ét for meget, og derfor arbejder vi tæt sammen med politiet om at forebygge lommetyverier, så København er en tryg by at færdes i.«

Heri lyder det også, at antallet af anmeldte lommetyverier siden 2016 har været faldende i kommunen. Dengang blev der anmeldt 30.406 lommetyverier i kommunen, mens det tal i 2019 lå på 17.178.

Mens landet i høj grad var lukket ned i 2020 som følge af coronapandemien, så man desuden et faldt på 71 procent.

Her blev nemlig kun registreret 8.773 anmeldelser i kommunen.

Er du blevet udsat for lommetyveri? Eller har du andre historier fra københavnsområdet, som du synes, B.T. skal dække? Så må du gerne skrive på tipkbh@bt.dk.

Nu er København og alt, hvad byen indeholder af restauranter, barer, museer og så videre, atter åbnet, og derfor stiller kommune og politi skarpt på lommetyverier.

»Lommetyvene opererer de steder, hvor der færdes mange mennesker, eller når folk er på vej hjem efter en sjov aften ude. Vi har den seneste tid haft en målrettet indsats mod lomme- og tricktyverier, og den indsats fortsætter,« siger politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes og fortsætter:

»Jeg vil dog også gerne opfordre til, at vi alle er opmærksomme og holder godt øje med vores værdigenstande.«

'Pickpockets Love Distractions' har til formål at gøre opmærksom på, hvordan man kan passe ekstra godt på sine ting. Og hvornår man bør gøre det.

Fysisk i byen og på sociale medier vil københavnere således de kommende uger blive mødt af kampagnen og de gode råd, der følger med den. Heriblandt:

Vær opmærksom på dine ting, når du er blandt mange mmennesker

Placér din telefon og pung et sikkert sted.

Dæk altid din pinkode

Endvidere lyder det, at man skal være særlig opmærksom på lommetyve på større pladser, tog- og metrostationer, turistattraktioner og andre steder, hvor mange mennesker er samlet.

Det gælder eksempelvis Nørreport, Hovedbanegården, Vesterport og områder i Indre By som Højbro Plads, Israels Plads, Kongens Nytorv og Nyhavn.