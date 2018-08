På årsdagen for sin død vil den svenske journalist Kim Wall blive mindet med et løb i byer over hele verden.

Stockholm. 10. august 2017 begav den svenske journalist Kim Wall sig ud på havet i en ubåd sammen med ubådsbyggeren Peter Madsen.

Ti dage senere blev hendes krop fundet af politiet. Som kulminationen på den såkaldte ubådssag blev Peter Madsen i april idømt livsvarigt fængsel for mordet.

På årsdagen for Walls forsvinden bliver hun hædret over hele verden. København, Beijing, New York og hendes svenske hjemby, Trelleborg, er blandt de byer, hvor der holdes et mindeløb.

- At løbe de samme steder, som Kim plejede at løbe, og nå i mål der, hvor hun blev den fantastiske journalist, hun var, virker som det helt rigtige, siger arrangør Mia Dahlgren Winther til nyhedsbureauet NTB om New York-udgaven af løbet, "Løb for Kim".

Løbet går fra den gade, hvor Kim Wall en gang boede, til Columbia University.

Den 30-årige journalist nåede også at bo og arbejde i Kina.

- Det føles helt naturligt at arrangere et løb i Beijing, som var en by, hun elskede, siger fotografen Yan Cong ifølge det norske nyhedsbureau.

"Løb for Kim" afholdes også i blandt andet Tel Aviv, Paris, Istanbul, Stockholm, San Francisco, Berlin og Paris.

Tilmeldingsgebyret går til Kim Walls Mindefond, der hvert år uddeler et rejsestipendium på 5000 dollar til kvindelige journalister, der arbejder i overensstemmelse med Walls ånd.

Kim Walls mor, Ingrid Wall, mener, at opbakningen til løbet er et bevis på det indtryk, hendes datter gjorde på mange mennesker.

- At se flere hundrede mennesker gå og løbe for at hædre Kims minde, et år efter hun gik bort, er en måde at hylde både selve livet og Kim på. Det gør en forskel, siger hun ifølge NTB.

Før sin død arbejdede Kim Wall som freelancejournalist. Med base i New York og Beijing rapporterede hun blandt andet fra stillehavsområdet, Afrika, Asien og USA.

Flere af hendes reportager blev trykt i store, internationale medier som The Guardian, The New York Times, Vice Magazine, South China Morning Post, The Atlantic og Time.

/ritzau/