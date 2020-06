Spor af sprængstoffer i bil og video er blandt beviser i sag om bombe mod Skattestyrelsen. To tiltalte nægter.

En 23-årig svensk mand ventede i en hvid Citroën Berlingo i en sidegade til Skattestyrelsen om aftenen den 6. august sidste år. Det var, kort før at en bombe eksploderede foran styrelsen.

Den unge mand er en af to venner, som er tiltalt for at stå bag bomben. De nægter sig begge skyldige.

Men den 23-årige bekræfter i Københavns Byret mandag, at han parkerede den hvide varevogn nær styrelsen den aften.

Den 23-årige forklarer, at det var impulsivt, at de to besluttede at køre fra Sverige til København. Egentlig skulle de have mødtes med venner i Malmø. Målet med turen til København var først at køre til Christiania, lyder det.

Men de besluttede i stedet at køre til den 24-åriges ven på Østerbro. Bilen parkerede han tæt på Skattestyrelsen i sidegaden Hjørringgade.

Anklager Andreas Christensen viser i retten videoovervågning fra stedet.

Den 23-årige bekræfter, at han blev i bilen og så på sin telefon, mens den 24-årige steg ud for at gå hen til vennen og var væk i nogle minutter. Den 24-årige kom tilbage, da vennen ikke er hjemme, lyder forklaringen.

Overvågning fra en Aldi, der er nabo til Skattestyrelsen viser en mørkklædt person med ryggen til kort før bomben sprænges.

Personen bærer på noget, som ifølge anklageren kan være en gryde. Noget der ligner en ledning stikker ud, mener anklageren.

Adspurgt flere gange i retten kan den 23-årige ikke svare på, om det er den 24-årige, der ses på kameraet.

- Jeg kan ikke sige, at det er ham, siger han.

Han så i øvrigt ikke, om vennen bar på noget, da han steg ud af bilen. Han hørte heller ikke braget fra bomben.

Anklageren spørger også direkte, om den 23-årige mener, at den 24-årige ven placerede bomben ved Skattestyrelsen.

- Det ved jeg jo ikke. Jeg var jo ikke til stede, svarer han.

I den bil, som de to kørte i, er der efterfølgende fundet flere spor fra sprængstof. Det kan den 23-årige ikke forklare.

- Det kan jeg ikke forklare, lyder det.

Den 24-årige svensker ventes at blive afhørt i retten senere mandag.

/ritzau/