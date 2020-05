Det tidligere byrådsmedlem i både Furesø og Værløse Kommune igennem 43 år Kurt Bork Christensen (V) er død. Han blev 76 år gammel.

Den mangeårige Venstre-politiker døde natten til torsdag på Ryetbo Plejehjem omgivet af sine nærmeste.

Det skriver Furesø Avis, hvor borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen (S), og hans partifælle Gustav Juul har skrevet mindeord.

'Kurt brændte for tingene, han havde en formidabel hukommelse, han forstod at lægge vægt bag ordene og man skulle stå tidligt op for at følge med i lokalpolitiske diskussioner. Disse egenskaber gjorde ham til et stort aktiv for Venstres byrådsgruppe, vellidt, godt forberedt, respekteret og i godt humør - det var aldrig kedeligt at være til gruppemøde med Kurt,' lyder det.

Foruden sine 43 år i byrådet i de to kommuner har Kurt Bork Christensen også fungeret som viceborgmester i Værløse i 12 år.

Hertil har han en fortid som cykelrytter og var med til at stifte Værløse-Farum Cykelklub.

I 2014 modtog han ridderkorset af Dannebrogordenen for sin store indsats.

Han efterlader sig sin hustru Anita samt børn og børnebørn.