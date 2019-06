En dansk kommunalpolitiker fra partiet Venstre er af Anklagemyndigheden tiltalt for vold mod sine børn.

Det kom frem under et retsmøde tirsdag formiddag, hvor der skulle tages stilling til et eventuelt navneforbud i sagen.

Politikeren er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, fordi vedkommende ifølge Anklagemyndigheden skulle have mishandlet sine børn gennem en længere periode.

Ifølge anklageren har mishandlingen stået på siden 1999 og skulle være gået ud over alle politikerens tre børn.

Hvad mishandlingen nærmere skulle bestå af kom ikke frem, men forsvareren begrundede blandt andet sin anmodning om et navneforbud med, at der »kun« var tale om »lammere«, og at det i øvrigt var en »ulykkelig familiekonflikt«.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Ved retsmødet tirsdag blev den tiltalte beskyttet af et navneforbud trods protester fra både B.T. og Ritzau.

B.T. er dermed afskåret fra at komme med flere detaljer om den tiltaltes identitet.

