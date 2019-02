41-årigt byrådsmedlem fra Greve brød ifølge anklagemyndigheden ind hos sin ekskæreste og tævede løs på hende.

En lokalpolitiker fra Greve risikerer flere års fængsel for et brutalt drabsforsøg på sin ekskæreste.

Anklagemyndigheden har valgt at rejse tiltale mod den 41-årige René Michael Fløe Kaulund, der er valgt ind i byrådet i Greve for Venstre.

Overfaldet fandt sted natten til 11. maj 2018. Her trængte politikeren ifølge anklagen ind hos ekskæresten ved at knuse en rude.

I boligens soveværelse lå kvinden og sov sammen med sin datter. Men tilsyneladende fik det ikke byrådsmedlemmet til at tøve.

Manden skal således adskillige gange have slået ekskæresten i hovedet og på kroppen med et tungt slagvåben. Kvinden var i livsfare og blev påført brud på arme, ben, ribben samt halspulsåren, lyder det i anklageskriftet.

Kun fordi ekskæresten værgede for sig, er hun i live i dag, står der desuden.

Ud over drabsforsøg er René Michael Fløe Kaulund også tiltalt for grov vold mod datten, der ligeledes fik et slag i hovedet med slagvåbnet, hævdes det.

Sagen starter efter planen ved Retten i Roskilde 6. marts. Anklagemyndigheden har anmodet om medvirken af nævninger. Det indebærer, at kravet vil være mindst fire års fængsel.

/ritzau/