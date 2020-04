Retsudvalgets formand opfordrer til ekstraordinære tiltag i retsvæsenet. Udsigt til alt for lange ventetider.

Den næsten totale nedlukning af domstolene under coronakrisen har alvorlige konsekvenser. For hver dag, der går, øges antallet af udskudte retssager. Bjerget af ventende sager bliver større og større.

Situationen er ved at nærme sig det katastrofale, Venstres Preben Bang Henriksen, der er formand for Retsudvalget i Folketinget. Han foreslår, at der i en langsigtet plan indgår ekstraordinære løsninger.

- Man kan overveje at holde aftenåbent eller at afvikle retssager i weekender, siger Preben Bang Henriksen.

Han er selv advokat og kender i den forbindelse arbejdet ved domstolene.

- Man kan også overveje at ansætte specialanklagere til at få løst problemet med sagspukler, siger han.

Inden coronakrisen var situationen ifølge retsordføreren kritisk på grund af for lange sagsbehandlingstider. Nu er det blevet endnu værre, fordi et stort antal sager er blevet udskudt. Domstolene har nøjedes med at afvikle visse sager om konkurs, notarforretninger og for eksempel retsmøder om varetægtsfængsling.

- Vi kan ikke have et retssamfund, hvor sagerne ligger så længe og venter på at blive behandlet, siger Preben Bang Henriksen.

Han opfordrer justitsminister Nick Hækkerup (S) til sammen med Domstolsstyrelsen at udarbejde også en langsigtet plan for, hvordan sagspuklerne kan komme ned på et tåleligt niveau.

Forleden oplyste Retten i Aarhus til Ritzau, at retten foreløbigt havde udsat 200 retssager. Dermed er der på landsplan altså adskillige hundrede udsatte sager, som skal have nye datoer.

I Københavns Byret forudser administrationschef Michael Villemoes Larsen et markant øget pres.

- Det bliver en stor udfordring, når vi lukker op for retssagsbehandlingen igen, idet vi - ud over de allerede berammede sager - vil have de aflyste sager og et ikke ubetydeligt antal nye sager, som anklagemyndigheden har sendt til os i lukkeperioden, sagde han forleden til Ritzau.

