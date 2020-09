Med blomster og lys mindes venner og familie den 20-årige frisør, der blev skudt ved højlys dag, mens han klippede en kunde i Brønshøj.

En sølvfarvet Ford Focus blinker ind til siden på Mørkhøjvej ud for nummer 67. Ud stiger en mørklødet mand iført sort træningstøj fra Hugo Boss. I hænderne bærer han en buket røde roser.

Han går med langsomme skridt hen mod Salon Ørn. Frisørsalonens vinduesfacade er blændet med træplader påsat politiets forsejlingstape. Foran salonen vokser en bunke af buketter, der bliver lagt, hver gang en ny bil holder ind til siden.

De mange, der onsdag besøger gerningsstedet, stiller alle sig selv det samme spørgsmål: Hvorfor skulle frisøren dø?

Blomster og lys foran Salon Ørn, hvor en 20-årig frisør blev dræbt af skud 29. september 2020. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Blomster og lys foran Salon Ørn, hvor en 20-årig frisør blev dræbt af skud 29. september 2020. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Til B.T. fortæller to af frisørens venner, at frisøren var lige blevet færdig med at klippe en kunde, da han på brutal vis blev likvideret klokken 13 tirsdag eftermiddag.

Øjenvidner fortæller, at den lille salon var proppet med mennesker, da en spinkel, mørklødet mand iført coronamaske kom ind og trak et skydevåben op af en pose.

Der lød to skud, hvorefter manden blev set løbe ned ad Mørkhøjvej og dreje til højre ad Muldager.

Da politiet ankom, gav de sig til at udøve hjertemassage på frisøren, men hans liv stod ikke til at redde.

Politiafspærring ved Salon Ørn, hvor en 20-årig blev dræbt af skud tirsdag den 29. september 2020. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Politiafspærring ved Salon Ørn, hvor en 20-årig blev dræbt af skud tirsdag den 29. september 2020. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Få personer i frisørens omgangskreds ønsker at udtale sig til B.T., og ingen ønsker at stå frem med navn og billede af frygt for den gerningsmand, der stadig er på fri fod.

Flere kilder, som B.T. har talt med, fortæller dog enslydende den samme historie om frisøren. At han var en seriøs ung mand uden kriminelle forbindelser.

»Han var en god mand, men jeg er bange for, at hans rygte vil blive sværtet til efter hans død. Fordi han blev skudt, tror folk, at han var kriminel, men det var han ikke,« siger en ung mand, der står med hovedet bøjet over blomsterhavet.

B.T. har talt med flere kilder, der kendte den 20-årige godt. De fortæller, at den afdøde gik højt op i sin frisørforretning, og at han trods sin unge alder havde styr på sin tilværelse med lejlighed, job og bil.

Politiet valgte onsdag at opstille en mobil politistation efter skuddrabet på en 20-årig frisør tirsdag den 29. september 2020. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Politiet valgte onsdag at opstille en mobil politistation efter skuddrabet på en 20-årig frisør tirsdag den 29. september 2020. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

»Han er et uskyldigt offer. Det er jeg 100 procent sikker på,« siger en ung mand, der kendte ham godt.

Han talte med den 20-årige hver dag og har aldrig forbundet ham med noget kriminelt.

»Det er stadig ikke sunket ind. Jeg har stadig ikke forstået, at han er død,« siger vennen.

En anden ven, der kendte den afdøde godt, siger til B.T., at han mener, drabet bundede i afpresning og jalousi.

Politiet var massivt til stede tirsdag. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Politiet var massivt til stede tirsdag. Foto: Mathias Øgendal

»Det handler om afpresning. De rammer dem, der klarer sig godt, og som ikke vil betale,« siger han.

Han mener, at politiet bruger for få ressourcer på at bekæmpe bandernes kriminalitet.

»Politiet stopper folk i deres biler hver dag for at give dem bøder, men de gør ikke noget for at stoppe banderne. Jeg kan godt forstå, de tænker: 'Så lad dem da skyde hinanden.' Problemet er bare, at det rammer de forkerte,« siger han.

Da manden i Hugo Boss-tøjet har lagt sine blomster, stiller han sig med bøjet hoved og lukkede øjne. Med albuerne ind til kroppen rækker han armene frem foran sig, mens han hvisker en bøn på arabisk for den dræbte frisør. Bagefter sætter han sig ind i bilen og kører væk uden et ord.