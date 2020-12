Black Lives Matter demonstrerede tirsdag i Rønne efter drabssag. Venner havde arrangeret moddemonstration.

Der blev tirsdag sat foreløbigt punktum i den meget omtalte drabssag på Bornholm, der endte med to gange 14 års fængsel til to brødre for drabet på deres ven Philip Johansen i juni.

Uden for retten fortsatte sagen med at fylde på torvet i Rønne, hvor organisationen Black Lives Matter med talsperson Bwalya Sørensen i spidsen demonstrerede, fordi de mener, at drabet har et racistisk motiv.

På den anden side af torvet havde venner og bekendte til den dræbte arrangeret en moddemonstration, som også fik en hel del lokale til at stoppe op.

En af deltagerne i moddemonstrationen er Nicolai Malmberg, der beskriver sig selv som bekendt til brødrene og Philip Johansen og har festet med dem flere gange.

- Vi vil vise sympati for Philip. Vi har ikke noget til overs for brødrene, men det skal foregå retfærdigt og med det rigtige motiv.

- Jeg bliver irriteret over, at de bliver ved med at sige, at det er racistisk. Nu har de fået deres dom, og man kan læse alle steder, hvad der er sket, og jeg mener ikke, at der er et racistisk motiv, siger Nicolai Malmberg.

Henrik Jensen stod også i gruppen omkring moddemonstrationen. Han bor på Bornholm, men kender hverken de to brødre eller den dræbte.

- Jeg synes ikke, at det er fair at stå og dømme de her to knægte uden for retten. På grund af Black Lives Matters så kan de her to drenge blive stemplet som racister, selv om der ikke er noget racistisk motiv til drabet, og det ikke er det, de er blevet dømt for, siger Henrik Jensen.

Blandt de omkring 30 personer, der deltog i Black Lives Matters demonstration, var skuespilleren Karl Bille.

Han mener, at sagen viser, at mørke mennesker ikke har samme retssikkerhed i Danmark.

- Alt er forkert med den her sag. To hvide snotunger hiver en sort mand ud og torturerer ham på den værste måde og lader ham ligge og dø.

- Det kan ikke være rigtigt, at racistisk motiv ikke er blevet taget i betragtning. Det er alt for firkantet. Det skal ikke kun være et motiv, man kigger på hvad med racistisk legitimeret vold, siger Karl Bille.

Spørgsmål: Hvordan kan du være sikker på, at der er racisme i den her sag?

- Jeg accepterer ikke præmissen på dit spørgsmål. Racisme er et for alt for stort begreb. Du har set nazitegnet allerede der er der noget racistisk, siger han.

Et racistisk motiv har ikke været en del af straffesagen mod de to brødre.

Begge brødre har i retten afvist, at deres overfald af Philip Johansen havde noget med racisme at gøre, men har i stedet fortalt, at deres mor havde sagt til dem, at den dræbte havde forgrebet sig på hende.

Storebroren forklarede, at han fik lavede en nazi-tatovering på benet for sjov, og en veninde afviste i retten, at storebroren var racist, og at han havde flere venner med anden etnisk baggrund end dansk.

/ritzau/