52-årige Jesper fra Hurup i Thy har ikke givet lyd fra sig i fem dage, og det bekymrer både politiet og ikke mindst hans nærmeste.

For selvom politiet har bedt om hjælp til at finde ham flere gange, er han fortsat forsvundet. Og det har nu fået den 52-åriges venner til at igangsætte en privat eftersøgning.

Det skriver TV 2 Nord.

»Vi har kendt Jesper i mange år. Vi synes, det er mærkeligt, han har været væk i lang tid, og vi er meget bekymrede for, hvor han er henne, og hvad han laver,« siger hans veninde Jette Madsen til mediet og fortsætter:

»Vi ved godt, vi leder efter en nål i en høstak. Men vi gør, hvad vi kan, og det har vi det godt med. Vi har svært ved bare at sidde og vente på, han dukker op et eller andet sted.«

Indtil videre har vennegruppen, der har lavet deres egen eftersøgning, fået 35 navne på en telefonliste med folk, der har hjulpet til. Dertil har en cykelklub også meldt sig klar til at hjælpe.

Politiet på bar bund

Midt- og Vestjyllands Politi har endnu ikke fået noget gennembrud i forhold til at finde Jesper, og har ikke en aktiv efterforskning i gang.

Det skyldes blandt andet, at de på nuværende tidspunkt ikke har et åbenlyst sted at lede.

»Der er ikke noget konkret sted, vi kan lede, så det ville være at kaste en masse ressourcer efter at finde en nål i en høstak. Hvis vi gik hen til et vejkryds, ville vi ikke vide, om vi skulle gå ligeud, til højre eller venstre,« udtalte vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, lørdag til TV Midtvest.

52-årige Jesper blev sidst set i tirsdags omkring klokken 19.30, da han kom kørende i sin sorte VW Golf Plus med registreringsnummer CW49788.

Har du set Jesper eller hans bil, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.