Voldtægtsanklagerne mod den kendte ernæringsekspert og krammeterapeut Per Brændgaard har sendt chokbølger gennem hans faste kreds af krammevenner.

På Per Brændgaards to åbne facebookprofiler udtrykker mange deres sympati med ham, og B.T. er blevet bestormet med opkald fra Per Brændgaards klienter og krammevenner, der ønsker at fortælle om, hvor fantastisk et menneske, han er.

»Jeg har utroligt svært ved at forestille mig, at Per Brændgaard kan voldtage en kvinde. Der må foreligge en misforståelse,« siger Jannie Hansen.

Ifølge et anklageskrift fra Københavns Politi udnyttede Per Brændgaard sin position som terapeut og skaffede sig samleje med en 29-årige kvinde, til trods for at hun en enkelt gang forsøgte at skubbe krammeterapeuten væk og flere gange gav udtryk for, at han overskred hendes grænser, at hun ikke havde lyst til at være sammen med ham seksuelt, og at det gjorde ondt.

Det billede af Per Brændgaard kan Jannie Hansen slet ikke genkende. Hun arbejder til daglig som sygeplejerske i psykiatrien, og hun har gennem længere tid været fast gæst i Per Brændgaards private krammeklub.

»Jeg kender kun Per Brændgaard som et pålideligt, troværdigt, kærligt og omsorgsfuldt menneske,« siger 53-årige Jannie Hansen.

Møderne i krammeklubberne bliver afholdt i Per Brændgaards eget hjem, og der har hun kun oplevet, at der var stor respekt omkring grænser. Uden at kende til detaljerne i den konkrete sag gætter hun på, at kvinden, der mener sig voldtaget af Per Brændgaard, har misforstået nogle af hans begreber.

»Måske er der sket en kommunikationsbrist. Per arbejder med forskellige begreber, og det kan godt være lidt forvirrende. Han holder krammefester og krammeaftener. Man kan også blive en del af hans krammefamilie, hvor han tilbyder os, at vi kan tage nogle pladser, som hans familie ikke længere fylder ud,« fortæller Jannie Hansen, der selv er en af Per Brændgaards »krammevenner«.

Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Per Brændgaard har udviklet krammemeditation. Fotograferet i sin lejlighed med journalist Jens Mouvielle som meditationsmakker fredag den 30. oktober 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hvis han bliver dømt for voldtægt, vil du så fortsætte med at komme i Per Brændgaards krammeklub?

»Ja, det vil jeg. For jeg ved, hvem Per er, og han er et dejligt menneske,« siger Jannie Hansen.

B.T. har også talt med 47-årige 'Christina', der til dagligt arbejder som personalekonsulent. Hun lider af sklerose og har haft stor gavn af den krammeterapi, hun modtager i Per Brændgaards krammeklubber.

»Jeg har altid følt mig tryg i krammeklubben, og jeg har fået rigtig meget ud af at komme der,« siger hun.

Voldtægtsanklagen mod Per Brændgaard kommer helt bag på hende:

»Jeg blev ret chokeret, da jeg hørte det. Jeg tænkte, at det kan ikke passe. Han er godheden selv, og jeg kan ikke forestille mig, at han har overskredet nogens grænser,« siger 'Christina', der er et opdigtet navn. B.T. er bekendt med 'Christinas' rigtige identitet.

Hun ved ikke, hvordan hun vil tage det, hvis Per Brændgaard bliver dømt for voldtægt.

Per Brændgaard nægter sig skyldig i voldtægtsanklagen. Han siger, at kvinden selv ønskede at have sex med ham, og at hun har opfundet anklagerne for at skade ham.

Sagen indledes på fredag i Københavns Byret.