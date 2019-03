Glæden blev kort for en ung indbrudstyv, der søndag formiddag så sit snit til at stikke af fra Dommervagten i Københavns Byret.

Det skete under et grundlovsforhør for - i bogstaveligste forstand - åbne døre.

Her ønskede en anklager fra Københavns Politi at få den unge mand varetægtsfængslet for indbrudstyverier, men pludselig opstod der uventet dramatik i retslokalet.

»Fire tilstedeværende tilhørere havde held til at skabe lidt forvirring, og i den forbindelse så den anholdte sit snit til at stikke af fra grundlovsforhøret, selv om der ellers var både en politimand og en fængselsfunktionær til stede,« oplyser vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi til B.T.

Fængselsbetjenten løb dog efter den undvegne mand, der var i 20'erne.

I den nærliggende Skindergade lykkedes det ham at indhente og overmande den flygtede, som derefter blev bragt tilbage til det afbrudte grundlovsforhør.

»Her blev den sigtede varetægtsfængslet for berigelseskriminalitet, og desuden kan han nu se frem til også at få en sigtelse for undvigelsen,« tilføjer vagtchefen.

De fire tilhørere, der gjorde fangeflugten mulig, blev anholdt i retten og taget med på stationen til afhøring. De var søndag aften atter løsladt alle fire, men er nu sigtet for medvirken til flugten.